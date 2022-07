Exploits stärkt technische Kompetenzen weiter

Vancouver, British Columbia - 6. Juli 2022 - Exploits Discovery Corp. („Exploits“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NFLD) (OTCQX: NFLDF) (FWB: 634) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Doug Cater mit Wirkung zum 6. Juli 2022 in das Board of Directors berufen hat und Mark Richardson als leitenden Explorationsgeologen in seinem Explorationsteam willkommen heißt.

Herr Doug Cater P. Geo, FGC, ist ein professioneller Geologe mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Exploration und der Förderung von Edelmetallen, unter anderem im Projektmanagement von Explorationsprogrammen und Bergbauprojekten.

Von Januar 2016 bis Januar 2019 war Doug Cater als Vice President Exploration (Kanada) für Kirkland Lake Gold Ltd. tätig, ein großes kanadisches börsennotiertes Goldbergbauunternehmen mit aktiven Minen und Explorationsprojekten im Nordosten Ontarios und in Australien. Er zeichnete für die geologische Due-Diligence-Prüfung im Rahmen der Übernahme von Newmarket Gold, dem Eigentümer der Mine Fosterville, verantwortlich. Nach der Übernahme baute Kirkland Lake Gold die Mine Fosterville zu einer der hochgradigsten, kostengünstigsten und profitabelsten aktiven Goldminen der Welt aus. Im Jahr 2019 gründete Herr Cater das Beratungsunternehmen D. F Cater Consulting Geologist Ltd. als Beratungsunternehmen, das Konzessionsbewertungen, technische Berichte und Projektmanagementdienste für Bergbau- und Mineralexplorationsunternehmen durchführt. Herr Cater ist ein Director von Sierra Metals Inc. und Mayfair Gold Corp. Er ist ein Absolvent des ICD-Rotman Directors Education Program.

Mark Richardson ist ein führender Geologe mit Erfahrung in der Greenfield-Goldexploration. Zuletzt war Mark als Projektgeologe bei Labrador Gold Corp. tätig, wo er maßgeblich an der Entwicklung des Konzepts beteiligt war, das zur Entdeckung von ‚Big Vein‘, Golden Glove, der HTC-Zone und der Doyle-Zone führte. Marks frühere Aufgaben als Explorationsgeologe bei GeoVector umfassten die Kartierung und die Identifizierung von wichtigen mineralisierten Scherzonen in stark verformten vulkanischen und sedimentären Schichten. Mark hat einen MSc.-Abschluss von der University of New Brunswick, wo er sich in seiner Abschlussarbeit mit den strukturellen Kontrollen der Mineralisierung in turbiditischen Goldvorkommen befasste.