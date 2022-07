Frankfurt am Main (ots) - Neun von zehn Deutschen kennen Kryptowährungen, doch

nur ganz wenige nutzen sie. Dabei hält jede(r) Fünfte Kryptowährungen für

vertrauenswürdig und findet zudem die Einführung einer digitalen

Zentralbankwährung sinnvoll. Gerade die junge Generation ist viel offener, wenn

es um die Nutzung von digitalen Währungen als Zahlungsmittel im Alltag geht. Das

zeigt die neue YouGov-Umfrage der Management- und Technologieberatung

BearingPoint, die seit 2016 regelmäßig durchgeführt wird.



Nur jede(r) zehnte Deutsche hat noch nie von Kryptowährungen gehört. Die große

Mehrheit kennt sich mit Kryptowährungen aus und inzwischen hält jede(r) fünfte

Deutsche diese auch für vertrauenswürdig. Dagegen ist das Vertrauen in die

staatliche Währung deutlich gesunken, wie die neue YouGov-Umfrage der

Management- und Technologieberatung BearingPoint zeigt.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nutzung von Kryptowährungen nimmt leicht zu, ist aber weiter auf niedrigemNiveauDie Zahl der Nutzer von Kryptowährung ist im Vergleich zum Vorjahr von siebenauf acht Prozent leicht gestiegen. Obwohl neun von zehn Deutschen vonKryptowährungen gehört haben, weiß jede(r) Zweite noch nicht, wie diese genaufunktionieren. Nur neun Prozent der Befragten haben sich dagegen schon näher mitKryptowährungen befasst, aber noch nicht selbst genutzt. Die Zahl derjenigen,die noch nie von Kryptowährungen gehört haben, sinkt und hat sich mit heute zehnProzent im Vergleich zu 2019 halbiert.Vertrauen in digitale Währungen steigt - staatliche Währung verlieren in derGunst der Verbraucherinnen und VerbraucherWährend 2021 noch 85 Prozent der Befragten die staatliche Währung fürvertrauenswürdig hielten, sagen dies heute nur noch 66 Prozent. Gold ist für 84Prozent der Befragten weiterhin die vertrauenswürdigste Anlageform, jedoch sinktauch hier das Vertrauen im Vergleich zum Vorjahr (88 Prozent). Dagegen steigtdas Vertrauen in Kryptowährungen - von 17 Prozent in 2019 auf immerhin 21Prozent heute.Digitaler Euro für fast jede(n) Fünfte(n) sinnvoll - junge Generation offen fürdigitale WährungenDie Schaffung einer digitalen Zentralbankwährung - den digitalen Euro - halten19 Prozent für sinnvoll und 36 Prozent können sich vorstellen, diesen im Alltagals Zahlungsmittel zu nutzen. Gefolgt von Stablecoins (21 Prozent),Kryptowährungen (20 Prozent) und Digital Commercial Money von Unternehmen (17Prozent). Interessant ist hier der Blick auf die junge Generation der 18-bis24-Jährigen, die deutlich stärker digitale Zahlungsmittel im Alltag nutzenwürden als die Gesamtbevölkerung. In der jungen Altersgruppe würden 59 Prozent