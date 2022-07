Neue Berechnungen Längere Laufzeiten für Atomkraftwerke ersetzen höchstens ein Prozent des Erdgasbedarfs

Hamburg (ots) - Eine Laufzeitverlängerung für die letzten drei deutschen

Atomkraftwerke über 2022 hinaus würde lediglich ein Prozent des Erdgasverbrauchs

in Deutschland einsparen. Das zeigen neue Berechnungen des Analyseinstituts

Energy Brainpool im Auftrag der Ökoenergiegenossenschaft Green Planet Energy.

Die Einsparpotenziale würden zudem noch geringer ausfallen, sollten die

Atomkraftwerke aus technischen Gründen zeitweise abgeschaltet oder gedrosselt

werden müssen. "In der drohenden Gas-Krise auf längere Atomlaufzeiten als

Gegenmittel zu setzen wäre nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein",

kritisiert Sönke Tangermann, Vorstand bei Green Planet Energy. "Aufwand, Kosten

und Risiken einer Laufzeitverlängerung stehen in keinem sinnvollen Verhältnis

zum Nutzen."



Aktuell wird von verschiedenen politischen Akteuren eine Laufzeitverlängerung

ins Spiel gebracht, die Unionsparteien wollen hierzu am kommenden Donnerstag

einen entsprechenden Antrag in den Bundestag einbringen. Bisher war allerdings

unklar, wie groß überhaupt der Nutzen von längeren AKW-Laufzeiten als Ersatz für

Erdgas wäre. Laut den jetzt vorgelegten Energiemarkt-Modellierungen von Energy

Brainpool hätte der Weiterbetrieb der drei noch am Netz verbliebenen deutschen

Atomkraftwerke Isar II, Neckarwestheim II und Emsland nur einen minimalen

Effekt, weil Gaskraftwerke im Strommarkt vor allem Spitzenlasten abdecken und

dabei nur selten zum Einsatz kommen. Darüber hinaus werden Gaskraftwerke oftmals

im Wärmebereich genutzt und passen ihre Produktion nicht an den Strommarkt an.

Insgesamt ist das Einsparpotenzial für Gas über Veränderungen im Strommarkt aus

diesen Gründen niedrig.