FRANKFURT (dpa-AFX) - Von einem Deal zwischen Just Eat Takeaway und Amazon haben am Mittwoch auch die schwer gebeutelten Aktien von Hellofresh und Delivery Hero profitiert. Im Fahrwasser von Just Eat Takeaway, die an der Euronext um 17 Prozent nach oben schnellten, gewannen Hellofresh 5,7 Prozent und Delivery Hero 4,5 Prozent.

Im Rahmen der Vereinbarung können Kunden von Amazon Prime ein Jahr lang kostenlos die Dienste des zu Just Eat Takeaway gehörenden Essenslieferdienstes Grubhub nutzen. Zudem kann Amazon Anteile an Grubhub erwerben.

Am Markt wurde immer wieder spekuliert, dass sich Just Eat Takeaway von Grubhub trennen könnte. Diesen Spekulationen hatte der Chef von Grubhub laut einem Medienbericht allerdings eine Absage erteilt, woraufhin der Aktienkurs von Just Eat Takeaway stark unter Druck geraten war. Mit der Vereinbarung zwischen Just Eat Takeaway und Amazon könnten die Spekulationen nun wieder aufleben./bek/mis