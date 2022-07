Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.07.2022

Kursziel: 9,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Mietbestand signifikant ausgebaut, aber ungeklärte Refinanzierung der Anleihe lastet bis auf Weiteres schwer auf der Equity Story

ACCENTRO hat am Montag eine großvolumige Immobilientransaktion bekannt gegeben.



Zukauf in Ostdeutschland: Im Rahmen eines Share Deals erwarb ACCENTRO von einem privaten Investor ein Mietportfolio mit 682 Einheiten zwischen Magdeburg und Halle. Die Immobilien befinden sich laut dem Unternehmen in einer wirtschaftlich aufstrebenden und landschaftlich attraktiven Region mit hohem Freizeitwert und weisen eine vermietbare Fläche von rund 39.000 Quadratmetern sowie eine Leerstandsquote von ca. 27% auf. Zukäufe mit erhöhtem Leerstand und kurzfristigem Wertsteigerungspotenzial entsprechen der Akquisitionsstrategie des Unternehmens. Zugleich wurden von ACCENTRO an den gleichen Investor 28 Einheiten in Rostock veräußert.

Mietbestand deutlich ausgebaut: Durch den Zukauf steigt der Mietbestand ACCENTROs um knapp 20% auf nunmehr rund 4.300 Einheiten. Die Transaktion folgt der strategischen Zielsetzung des Unternehmens, mittelfristig das relativ stabile Vermietungsgeschäft als weitere Säule neben der zyklischeren Wohnungsprivatisierung und dem chancenreichen, aber noch zu entwickelnden Servicegeschäft zu etablieren. So strebt das Management an, perspektivisch allein auf Basis der Mieterlöse die Konzern-OPEX decken zu können, wofür u.E. ein Mietbestand von >10.000 Einheiten mit geringem Leerstand notwendig ist.



Refinanzierung der Anleihe steht im Raum: Vor dem Hintergrund der lediglich rund 7-monatigen Restlaufzeit der Anleihe 2020/2023 (Volumen: 250,0 Mio. Euro) und des hieraus resultierenden Kapitalbedarfs ACCENTROs gehen wir von einem relativ niedrigen Kaufpreis für die neuen Ost-Einheiten aus (MONe: < 30 Mio. Euro). Per Saldo rechnen wir inklusive des Verkaufserlöses in Rostock sogar mit einem Kapitalbedarf von weniger als 20 Mio. Euro, dem mehr als ausreichend liquide Mittel (Q1: 158,9 Mio. Euro) gegenüberstehen. Die Fähigkeiten und Optionen zur Bedienung bzw. Refinanzierung der kurzlaufenden Anleihe werden durch die Transaktion u.E. somit nicht wesentlich verändert. Vielmehr erachten wir gegenwärtig zunächst ein Tender-Angebot als die wahrscheinlichste Variante zur (Teil-)Ablösung der aktuell bei lediglich 43% ihres Nominalwertes notierenden Anleihe.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 9,00 Euro