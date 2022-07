Frankfurt am Main (ots) - Die Corona-Pandemie hatte (zwischenzeitlich) einen

erheblichen Einfluss auf das Konsumverhalten der Deutschen. Geschlossene

Geschäfte, finanzielle Sorgen oder Bedenken um die eigene Gesundheit sorgten für

veränderte Gewohnheiten. Seit einigen Monaten sind nun die Beschränkungen zum

Großteil aufgehoben. Doch hat sich das Konsumverhalten der Menschen in

Deutschland nachhaltig verändert? Eine aktuelle bevölkerungsrepräsentative

Studie des digitalen Versicherungsmanagers CLARK (https://www.clark.de/) in

Zusammenarbeit mit YouGov zeigt ein gespaltenes Bild. Während 45 Prozent der

Bundesbürger:innen angeben, seit der Pandemie mehr im Internet einzukaufen,

können dem 48 Prozent der Befragten nicht zustimmen. Auch wenn der Einzelhandel

wieder ohne Beschränkungen geöffnet ist, fühlen sich 43 Prozent der Deutschen

beim Einkauf nicht mehr ganz wohl. Auf der anderen Seite hat jede:r zweite

Befragte (49 Prozent) den Wunsch, den stationären Einzelhandel in der eigenen

Stadt mehr zu unterstützen.



Das ändert sich bei den Ausgaben für Netflix, Restaurants und Kleidung





Nicht einig ist man sich auch beim Essen außer Haus: Während die Hälfte derDeutschen (48 Prozent) nach dem Ende der Beschränkungen wieder vermehrt inRestaurants anzutreffen ist, ändern 44 Prozent ihr Verhalten nicht. AufTake-away haben die meisten Befragten jedoch keine Lust mehr: Zwei Drittelwollen sich ihr Essen nicht länger von Lieferdiensten liefern lassen oder imRestaurant abholen (66 Prozent). Das gilt auch für die Lieferung vonLebensmitteln an sich. Denn auch wenn man in vielen Städten DeutschlandsLebensmittel mittlerweile bequem per App bestellen kann, geben nur 16 Prozentder Deutschen an, mehr Geld für Lieferservices wie Flink oder Gorillasauszugeben. Bei den Ausgabekosten für Konsumgüter wie Kleidung oder Elektronikist man sich allerdings recht einig: Hier geben drei Viertel der Befragten an,nicht mehr Geld als vor Corona auszugeben (77 Prozent).Interessant: Obwohl die Menschen in den vergangenen zwei Jahren viel Zeit zuHause verbracht haben, geben 70 der Bundesbürger:innen an, nicht mehr Geld fürStreaming-Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime auszugeben.Fokus auf digitalen Services: Eine Chance für die VersicherungsbrancheMehr als die Hälfte der Deutschen ist sich sicher: Digitale Kommunikationskanälehaben durch Corona erheblich an Relevanz gewonnen (59 Prozent). Beratung vor Ortverliert weiter an Bedeutung, denn auch nach Aufhebung der Beschränkungen setzenüber die Hälfte der Bundesbürger:innen nicht wieder auf vor-Ort-Beratung beiBank und Versicherung (53 Prozent). "Viele Menschen haben in den letzten beidenJahren erkannt, welche Vorteile digitale Produkte und Services ihnen bieten. Dasist auch bei Versicherungsthemen der Fall: Bei CLARK konnten wir die Anzahlunserer Kund:innen im letzten Jahr verdoppeln: Insgesamt betreuen wirmittlerweile über 500.000 Kund:innen aus Deutschland und Österreich. Klar ist,auch eine persönliche und individuelle Beratung wie sie bei Versicherungen zumTeil nötig ist, kann gut über digitale Kommunikationswege erfolgen", erklärt Dr.Marco Adelt, Versicherungsexperte und Vorstandsmitglied bei CLARK.Haben Verbraucher einmal die Funktionalitäten kennengelernt, steigt auch dasVertrauen, ist Adelt überzeugt: "Vor allem im Finanz- oder Versicherungsbereichsind digitale Services für viele Menschen eine neue Erfahrung. Mit der Zunahmeder Nutzung wird dies jedoch immer mehr zur Normalität", so Adelt. Für dieVersicherungsbranche bietet dies auch Chancen für alte und neue Player, dieNutzererfahrung und Kundenzufriedenheit zu verbessern.[1] Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 1.014 Personen zwischen dem 30.05. und 04.06.2022teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für diedeutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.