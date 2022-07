Agri Terra Mannheim - Nachhaltige Investments und Agrikultur auf dem Vormarsch

Mannheim (ots) - Für zwei Tage verwandelte sich Mannheim zum Epizentrum der

deutschsprachigen Finanzbranche. Investmentspezialisten, Vermögensberater und

Stars aus der Geldwelt gaben sich beim Fondskongress-Jubiläum in Mannheim vom

21. bis 22. Juni wieder die Klinke in die Hand. Nach einer 2-jährigen

Coronapause wartete die wichtigste Branchenveranstaltung mit besonderen

Highlights auf.



Fokusthemen dieses Jahr waren das bedingungslose Grundeinkommen, finanzielle

Vorsorge nach den beiden vergangenen Corona-Jahren und natürlich Nachhaltigkeit.

Eröffnet wurde der Kongress von Jean-Claude Juncker, der sich in seinem Vortrag

der Rolle Europas in der internationalen Finanzwelt annahm. Über nachhaltige

Strategien referierte unter anderem Baroness Ariane de Rothschild,

Verwaltungsratspräsidentin der alt-ehrwürdigen Edmond de Rothschild Group, die

neben Real-Estate auch in Hotellerie und den Weinanbau investiert. Die

nachhaltige und seit Jahrhunderten bewährte Strategie der Familie hatte sich in

der Krisenzeit bewiesen. Die turbulenten letzten Jahre haben bestätigt, dass

Agrikultur ein unverzichtbares Asset für jedes Portfolio geworden ist.