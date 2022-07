Berlin (ots) -



- Preisanstieg für Eigentümer:innen in Ballungszentren erwartet

- Frist gestartet! Welche Unterlagen Eigentümer:innen bis Ende Oktober 2022

dringend brauchen

- Mit dem kostenlosen Grundsteuerrechner von ImmoScout24 ermitteln

Eigentümer:innen die künftig zu erwartende Steuerbelastung.



Das kann teuer werden für Eigentümer:innen von Grundstücken, Eigentumswohnungen

und Häusern. Zum 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer deutschlandweit neu

festgesetzt. Eigentümer:innen sind schon jetzt gefordert: Bis zum 31. Oktober

müssen alle Eigentümer:innen eine Erklärung zur Feststellung der

Grundsteuerwerte beim Finanzamt einreichen. Über die Höhe der Grundsteuer ab

2025 entscheiden die Gemeinden mit der Festsetzung des Hebesatzes. Der

kostenlose Grundsteuerrechner von ImmoScout24

(http://www.immobilienscout24.de/eigentuemer/grundsteuerrechner1.html) zeigt,

mit welchen Grundsteuerabgaben Eigentümer:innen wahrscheinlich rechnen müssen.





Höhere Grundsteuerabgaben für Eigentümer:innen in Ballungszentren" Dort, wo die Immobilienpreise aufgrund des knappen Angebots und einer hohenNachfrage gestiegen sind, werden die Grundsteuerwerte nach der neuen Festsetzungwahrscheinlich höher ausfallen. Das wird insbesondere Menschen mit Immobilien inBallungszentren und den umliegenden Speckgürteln, aber auch in begehrtenUrlaubsregionen treffen. In Zeiten von steigenden Zinsen und anhaltenderInflation, wird die Grundsteuerreform damit zu einer zusätzlichen finanziellenBelastung für viele Eigentümer:innen" , erklärt Dr. Thomas Schroeter,Geschäftsführer von ImmoScout24.Welche Unterlagen Eigentümer:innen bis Ende Oktober 2022 dringend brauchenDie Berechnung: kompliziert. Der Aufwand für Eigentümer:innen: enorm. DieBundesländer folgen bei der Berechnung der Grundsteuer künftig verschiedenenModellen. Während Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin,Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Bremen, Nordrhein-Westfalen undRheinland-Pfalz dem Bundesmodell folgen, wandeln Sachsen und das Saarland dasBundesmodell ab. In Baden-Württemberg kommt das sogenannte Bodenwertmodell zumEinsatz, wohingegen in Hamburg, Niedersachsen, Hessen und Bayern verschiedeneFlächenmodelle angewendet werden. In den von den Bundesländern festgelegtenGrundsteuermodellen unterscheiden sich die Berechnungsmethode und dieSteuermesszahl. Eigentümer:innen brauchen je nach Grundsteuermodellunterschiedliche Unterlagen: Grundbuch- oder Katasteramtsauszug, Kaufvertragoder Bauunterlagen, Teilungserklärung für Eigentumswohnungen,