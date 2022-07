WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe:



Mai 2022 (real, vorläufig):



+0,1 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-3,1 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





April 2022 (real, revidiert):-1,8 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-5,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Mai 2022gegenüber April 2022 saison- und kalenderbereinigt nahezu unverändert geblieben(+0,1 %). Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen ergab sich ein Rückgangvon 0,9 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2021 lag der Auftragseingangkalenderbereinigt 3,1 % niedriger.Das Volumen der Auslandsaufträge stieg im Mai 2022 gegenüber April 2022 um 1,3%. Dabei nahmen die Auftragseingänge aus der Eurozone um 2,4 % ab. DieAuftragseingänge von außerhalb der Eurozone stiegen um 3,7 %. DieInlandsaufträge sanken um 1,5 %.Bei den Herstellern von Investitionsgütern lag der Auftragseingang im Mai 2022um 3,3 % über dem Vormonatsniveau. Bei den Herstellern von Vorleistungsgüternfiel der Auftragseingang um 3,2 %. Im Bereich der Konsumgüter fiel derAuftragseingang um 4,5 %.Für April 2022 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückganggegenüber März 2022 um 1,8 % (vorläufiger Wert: -2,7 %).Umsatz +3,2 % zum VormonatDer reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im Mai2022 saison- und kalenderbereinigt 3,2 % höher als im Vormonat. Für April 2022ergab sich nach der Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg des Umsatzesum 0,6 % gegenüber März 2022 (vorläufiger Wert: +0,5 %).Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2021 lag der Umsatz im VerarbeitendenGewerbe kalenderbereinigt 1,0 % höher.Trotz stagnierender Auftragseingänge und deutlichem Anstieg der Umsätze war auchim Mai 2022, wie in den Vormonaten, das Auftragseingangsvolumen höher als dasUmsatzvolumen. Der Nachfrageüberhang dürfte auf die anhaltend hohe Knappheit anVorprodukten zurückzuführen sein. Gestörte Lieferketten infolge des Kriegs inder Ukraine und anhaltender Verwerfungen durch die Corona-Krise wie Schließungenvon Häfen in China führen nach wie vor zu Problemen beim Abarbeiten derAufträge. Laut dem ifo Institut für Wirtschaftsforschung klagten 77,2 % derbefragten Industrieunternehmen im Mai 2022 über Engpässe und Probleme bei derBeschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. Den Zusammenhang vonMaterialknappheit und Industrieaktivität stellt das Statistische Bundesamt in