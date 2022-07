4,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben 2021 Mehrarbeit geleistet

WIESBADEN (ots) -



- Davon haben 22 % Mehrarbeit in Form unbezahlter Überstunden geleistet

- Mehrarbeit vor allem in Finanz- und Versicherungsbranche sowie der

Energieversorgung verbreitet



Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland gehören Überstunden

zum Arbeitsalltag: Durchschnittlich 4,5 Millionen von ihnen haben im Jahr 2021

mehr gearbeitet, als in ihrem Arbeitsvertrag vereinbart. Das entsprach einem

Anteil von 12 % der insgesamt 37,8 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Dabei leisteten Männer mit

einem Anteil von 14 % etwas häufiger Mehrarbeit als Frauen (10 %).