JPMORGAN stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1413 Pence belassen. Die Kooperation mit Amazon in den USA stärke die Verkaufsposition des Essenslieferanten für die US-Tochter Grubhub, schrieb Analyst Marcus Diebel am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Mögliche Erlöse dürften in die Stärkung der Konzernbilanz fließen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 07:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2022 / 08:00 / BST