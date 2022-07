LBSI unter neuer Leitung / Mathias Wahsenak zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt

Potsdam (ots) - Mathias Wahsenak (56) ist seit dem 1. Juli neuer Sprecher der

Geschäftsführung der LBS Immobilien GmbH Potsdam (LBSI). Er folgt in dieser

Funktion auf Winfried Ebert, der sich mit dem besten Ergebnis in der

Unternehmensgeschichte in den Ruhestand verabschiedete: Mit einem

Kaufpreisvolumen von 811 Millionen Euro wurde 2021 das bisherige Rekordjahr 2020

noch einmal um 3 Prozent übertroffen.



Mathias Wahsenak steht bei der Leitung des Unternehmens Mike Schober (57) zur

Seite. Mit der Berufung des neuen Führungsduos setzt die LBSI auf Erfahrung und

Kontinuität. Mathias Wahsenak arbeitete als Mitglied der Geschäftsführung seit

2012 eng mit Winfried Ebert zusammen. Mike Schober verantwortete als

Landesdirektor Sachsen der LBSI-Mutter LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG

über lange Jahre das Immobiliengeschäft von Leipzig aus. Er ist weiterhin auch

als LBS-Gesamtvertriebsdirektor tätig.