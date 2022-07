Pfandbriefgesetz-Novelle stärkt Investorenschutz

Berlin (ots) - Europäische Richtlinie vollständig umgesetzt - Pfandbriefe mit

unverändert privilegierter Risikogewichtung



Die zum 8. Juli 2022 in Kraft tretenden Änderungen am Pfandbriefgesetz (PfandBG)

werden vom Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) begrüßt. Eingeführt werden

beispielsweise neue Regelungen für die Überdeckung sowie ein neuer europäischer

Bezeichnungsschutz. Darüber hinaus werden die Transparenzvorschriften für

Pfandbriefe substanziell erweitert. Im Fokus stehen u. a. Kennzahlen in Bezug

auf den Umlauf, Überdeckung, Fälligkeitsverschiebung, Liquiditätsrisiko,

Deckungsderivate sowie weitere Deckungswerte.



"Mit den Änderungen wird der Investorenschutz für die Pfandbriefanleger noch

weiter gestärkt. Dies sichert die Qualitätsführerschaft des Pfandbriefs

innerhalb der Covered-Bond-Produktgemeinschaft," begrüßt

vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt die Novelle des Pfandbriefgesetzes.