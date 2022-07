Wien (APA-ots) - Ab 7. Juli bietet Drei das kürzlich in Berlin vorgestellte neue vivo Flaggschiff ab 162 Euro an.* Kunden, die zwischen dem 7. und 28. Juli 2022 das neue vivo X80 Pro bei Drei kaufen, erhalten das 5G Smartphone um bis zu 126 Euro günstiger.** Mehr auf [www.drei.at/neues-vivo] (https://www.drei.at/neues-vivo) Gleichzeitig können alle, die zwischen dem 1. Juli und 30. September 2022 ein beliebiges neues vivo Smartphone bei Drei erwerben, einen Hyundai BAYON i-Line Plus 1,2 MPI in der Farbe Sleek Silver im Wert von 23.190 Euro gewinnen. Einfach bis 14. Oktober 2022 das Foto des Rechnungsbelegs auf [drei.at/vivo-auto] (https://www.drei.at/vivo-auto) hochladen und an der Verlosung des Hyundai BAYON teilnehmen.

Flagship-Modell mit ZEISS-Optik, Ultraschall-Fingerabdrucksensor und 80W FlashCharge.

Für das ausgeklügelte Kamerasystem des neuen X80 Pro hat vivo erneut mit Optik-Spezialist ZEISS zusammengearbeitet. Das rückseitige Vier-Kamera-System bietet umfassende Möglichkeiten zur Foto- und Video-Content-Erstellung. Besonderes Augenmerk hat vivo auf die Entwicklung der Portraitkamera gelegt, die eine Videoverbesserung und -stabilität ähnlich einem Schwebestativ ermöglicht. Für eine flüssige Performance sorgen der Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor, das E5 Ultra Vision Display und die Dampfkammer für Flüssigkeitskühlung. Der Akku des X80 Pro ist in nur 36 Minuten vollständig aufladbar. Und der neue 3D-Ultraschall-Fingerabdrucksensor ermöglicht eine der schnellsten Fingerabdruckregistrierungen in der Mobilfunkbranche: In nur 0,2 Sekunden ist das Gerät entsperrt.



* Bei Neuanmeldung im Tarif Ideal Unlimited mit 24 Monaten Bindung. Zzgl. 3 Euro URA/Smartphone.

** Maximale Ersparnis bei Neuanmeldung eines Sprachtarifs mit 24 Monaten Bindung bis 28.07.2022.



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem Start des ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netzes Österreichs im Juni 2019 in Linz, startete Drei im Juni 2021 den Test des ersten österreichischen 5G Standalone Netzes. Im Februar 2022 erhielt das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/).



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch@drei.com

www.drei.at/Presse



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0077 2022-07-06/10:48