Börse gettex – Zertifikatehandel wächst auch im 2. Quartal 2022

Im Zertifikatehandel hat die Börse gettex im 2. Quartal 2022 gegenüber dem 1. Quartal beim Orderbuchumsatz und bei den Orderausführungen (Trades) trotz der schwierigen Marktumstände leicht zugelegt. „Die Orderausführungen (Trades) der auf gettex gehandelten Zertifikate kletterten im 2. Quartal um 8,2 Prozent auf 791.000 und das Orderbuchvolumen um 2,8 Prozent auf 1,7 Mrd. Euro gegenüber dem 1. Quartal 2022“, so Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. „Auch wenn sich das Wachstum abgeschwächt hat, sind wir mit dem Verlauf des Zertifikatehandels und der Positionierung von gettex sehr zufrieden“, so Ertl weiter. „Gerade in extrem volatilen Zeiten verlassen sich unsere Kundinnen und Kunden auf die Ausführungsqualität von gettex und unseren Market Makern“.