Vertiefte Zusammenarbeit im Zuge einer Mehrheitsübernahme des Beraternetzwerks VB Select avisiert



Netfonds gab am Freitag bekannt, eine bindende Absichtserklärung über den Kauf von 50,1% an seinem langjährigen Partner VB Select aus Leipzig unterzeichnet zu haben.



Gesellschaften langjährig verbunden: Die VB Select AG ist ein Zusammenschluss rechtlich und wirtschaftlich selbstständiger Finanzmakler, Finanzierungsberater sowie Investment- und Wertpapierspezialisten. Die bundesweit über 140 Partner waren zuvor überwiegend bei Banken, Sparkassen und Versicherungen tätig. Im Sinne einer Konzentration auf die eigenen Kernkompetenzen nutzen sie nun zentrale Ressourcen und teilen sich ihr Know-how. Das 2009 gegründete Beraternetzwerk für Bank- und Versicherungskaufleute ist bereits seit 2011 ein Partner von Netfonds. So nutzt VB Select seither das Haftungsdach NFS Netfonds für seine Investmentberatung und Vermittlung von Vermögensverwaltungsmandaten. Laut Vorstand ist VB Select durch ein dynamisches Wachstum im Investmentgeschäft inzwischen der bedeutendste Kunde geworden. Im Gegenzug greifen die Vertriebspartner von Netfonds auf "Finanzierung Select" zurück, ein Angebot der VB Select AG für die Beratung und Abwicklung von

Immobilienfinanzierungen.



Beanspruchter Leistungsumfang wird deutlich erweitert: Die ausschließliche Nutzung der FinFire-Plattform von VB Select-Beratern im Investmentgeschäft soll z.B. um die Versicherungs- und Baufinanzierungsgeschäfte ergänzt werden. Angesichts der starken Wettbewerbsposition von VB Select bei Finanzierungen wird dieser Bereich in die neugegründete Tochtergesellschaft NCS Netfonds Credit Service GmbH (NCS) eingebracht und um zusätzliche Services ergänzt. Ferner ermöglichen die gebündelten Kräfte u.E. eine höhere Abschlussquote bei der Gewinnung weiterer Tied-Agents. So profiliert sich VB Select vor allem mit monatlichen Vertriebsschulungen, einer Vielzahl von Produkt-Bundles sowie optionalen Büroarbeitsplätzen für einen Präsenzaustausch.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 90,00 Euro