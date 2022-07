LBS-Immobilienpreisspiegel für mehr als 1.000 Städte jetzt online (FOTO)

Berlin (ots) - Freie Recherche in umfangreicher Datenbank zum WohnungsmarktmöglichDer LBS-Immobilienpreisspiegel 2022, der ein umfassendes Bild über dieWohnungsmarktsituation in Deutschland gibt, ist ab sofort online abrufbar. Unterder Adresse http://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de können typische Preisefür Eigenheime, Eigentumswohnungen und Bauland in mehr als 1.000 Städten undGemeinden Deutschlands eingesehen werden. Such- und Filterfunktionen ermöglichenes, nach zahlreichen Kriterien im Preisspiegel zu recherchieren. Die Preisdatenwerden jeweils im Frühjahr bei den Immobilienmarktexperten von LBS undSparkassen erhoben. Ergänzt wurde die Befragung um eine Einschätzung derExperten, was Bau- und Kaufwillige tun, um im aktuellen Umfeld ihren Traum vonden eigenen vier Wänden zu erfüllen.Neben den Preisinformationen für neue und gebrauchte Objekte könnenInteressenten auch kurze Analysen zur Bautätigkeit, zum Wohnungs- undVermögensbestand sowie zur Wohneigentumsbildung abrufen. Eine eigene Rubrikbefasst sich mit dem Thema "Wohneigentum und Klimaschutz". Grafisch aufbereitetund mit kurzen Erläuterungstexten versehen sind außerdem die relevantengesamtwirtschaftlichen Einflussgrößen, etwa die Entwicklung von Einkommen undSparquote sowie Baupreise und Mieten. Zahlreiche statistische Übersichten liegenals "lange Reihen" vor und zeigen die Entwicklungen über einenZehn-Jahres-Zeitraum hinaus.Preis-Recherchen sind bequem über eine Deutschlandkarte mit "Mouseover- undZoom-Funktion" möglich. Mit zusätzlichen Such- und Filterfunktionen kann nachden preiswertesten Städten in ganz Deutschland, in einzelnen Bundesländern odermittels eines individuellen Städtevergleichs gesucht werden - jeweilsselektierbar nach Grundstücken, Eigentumswohnungen oder Eigenheimen. Zudemkönnen auch die Veränderungsraten zu den Vorjahren abgerufen werden. Auch dieseErgebnisse stehen zum Download zur Verfügung. Texte und Grafiken können über diegängigen Instrumente getweetet, gepostet oder geteilt werden.Parallel wird der LBS-Immobilienpreisspiegel weiterhin als Bestandteil derBroschüre "Markt für Wohnimmobilien"(https://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de/bestellen/) veröffentlicht.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: mailto:ivonn.kappel@dsgv.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/35604/5266091OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)