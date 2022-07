Preise für Wohneigentum auf Rekordhoch, aber Entspannung in Sicht (FOTO)

Berlin (ots) - Immobiliengesellschaften von LBS und Sparkassen notierten 2021

einen Rekord-Anstieg der Preise für Wohnimmobilien - Knappheit besteht weiter,

aber Zinswende wird Preisentwicklung 2022 dämpfen



Einen solchen Preisanstieg wie im Jahr 2021 haben die Immobilienvermittler der

Landesbausparkassen (LBS) und Sparkassen noch nie beobachtet: Gebrauchte

Einfamilienhäuser beispielsweise verteuerten sich der jährlichen Erhebung für

die LBS-Analyse "Markt für Wohnimmobilien" zufolge in den vergangenen beiden

Jahren im Durchschnitt um 10 Prozent - pro Jahr. Die extremsten Preissprünge bei

den Eigenheimen gab es dort, wo das Preisniveau bisher vergleichsweise niedrig

war: Im Brandenburger Südwesten betrug das jährliche Plus satte 28 Prozent, im

Nordosten des Landes 23 Prozent. "Diese Entwicklung ist eine Folge der

Verdrängung vor allem von Familien aus der Hauptstadt in deren Umland. Wir sehen

einen Speckgürtel-Effekt in Reinform", erläutert Axel Guthmann, Verbandsdirektor

der Landesbausparkassen.