BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Zahlen zum Wohn-Investmentmarkt für das 2. Quartal 2022 / Verhaltenes erstes Halbjahr auf dem deutschen Wohn-Investmentmarkt

Frankfurt/Main (ots) - Nachdem bereits der Jahresauftakt auf dem deutschenWohn-Investmentmarkt deutlich verhaltener als noch im Vorjahr ausgefallen ist,hat sich dieser Trend im Laufe des zweiten Quartals fortgesetzt. Im erstenHalbjahr 2022 wurden bundesweit gut 7 Mrd. EUR in größere Wohnungsbestände (ab30 Wohneinheiten) investiert. Rund 3 Mrd. EUR entfallen dabei auf das zweiteQuartal. Gegenüber dem Halbjahresergebnis aus dem Rekordjahr 2021 entsprichtdies einem Rückgang um knapp 30 %. Auch der langjährige Durchschnitt wurde um 19% verfehlt. Dies ergibt eine Analyse von BNP Paribas Real Estate."Die Haltung vieler Investoren ist in den vergangenen Monaten nicht zuletztaufgrund der nun von der EZB eingeläuteten Zinswende deutlich abwartendergeworden. Die steigenden Finanzierungskosten führen dazu, dass viele Anlegerlaufend gezwungen sind, neu zu kalkulieren. Dies spiegelt sich in einem gewissenUmfang natürlich auch im Investmentvolumen wider. Nichtsdestotrotz konnten fürdas zweite Quartal insgesamt rund 80 Transaktionen registriert werden, was imlangjährigen Vergleich ein überdurchschnittlicher Wert ist. Zudem verdeutlichtein genauerer Blick auf die Zahlen, dass bisher zwar weniger Großdeals als inden Vorjahren abgeschlossen wurden, dafür aber deutlich mehr Bewegung im kleinenund mittleren Größensegment stattfindet. Im Bereich bis 100 Mio. EUR schlägt miteinem Volumen von mehr als 4,3 Mrd. EUR dadurch gar das zweitbeste Resultat derletzten 10 Jahre zu Buche. Von einem Stillstand auf dem Wohninvestmentmarkt, wieer in den ersten Wochen der Corona-Pandemie zu beobachten war, sind wir alsoweit entfernt", erläutert Christoph Meszelinsky, Geschäftsführer und Head ofResidential Investment der BNP Paribas Real Estate GmbH.Projekte mit höchstem je registrierten Umsatzanteil, Spezialfonds weiterstärkste KäufergruppeDie Verteilung des Investitionsvolumens auf die einzelnen Assetklassen zeigtaktuell ein ungewohntes Bild. Während in den Vorjahren zumeist mit deutlichemAbstand Bestandsportfolios an der Spitze des Rankings lagen, tragen sie imersten Halbjahr 2022 nur gut 16 % zum Volumen bei. Zum einen macht sich hier dasAusbleiben von großen Unternehmensübernahmen und zum anderen die geringe Anzahlan großvolumigen Paketverkäufen bemerkbar. Deutlich dynamischer präsentiertesich der Markt demgegenüber im Projektsegment, was sich immer noch auf den überdie letzten Jahre sukzessive aufgebauten Produktmangel im Bestand zurückführenlässt. Mit einem Umsatzanteil von 38 % dominierten Projektentwicklungen undForward Deals im ersten Halbjahr nicht nur den Markt, sie erzielten auch ihrbisher anteilig stärkstes je registriertes Ergebnis. "Angesichts des aktuellen