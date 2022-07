Kabinett beschließt neues Aufenthaltsrecht für Geduldete

(Im 2. Absatz, 3. Satz fehlten mehrere Worte. Hier wurde eingefügt, dass es sich um Straftaten nach dem Aufenthalts- oder Asylgesetz handelt.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will Tausenden seit Jahren in Deutschland lebenden Ausländern ohne gesicherten Aufenthaltstitel eine langfristige Bleibeperspektive eröffnen. Den Gesetzentwurf zum sogenannten Chancen-Aufenthaltsrecht beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch. "Für rund 135 000 Menschen ist das die Brücke in ein besseres Leben in Deutschland, für mehr Menschlichkeit statt Misstrauen im Aufenthaltsrecht", sagte die Integrationsbeauftragte der Regierung, Reem Alabali-Radovan.