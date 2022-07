Wien (ots) - Hohe Teuerung durch Ukraine-Krieg, viel weniger Wachstum im zweiten

Halbjahr, Rezession bei verschärfter Energiekrise; Schock auf Raten in Russland;

Ukraine schrumpft stark



Die negativen Auswirkungen des Ukraine-Krieges treffen die Volkswirtschaften der

23 Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas (CESEE) unterschiedlich stark. Das

zeigt die neue Sommerprognose des Wiener Instituts für Internationale

Wirtschaftsvergleiche (wiiw).





Vergleichsweise resilient zeigen sich nach wie vor die 11 EU-Mitglieder derRegion. Trotz hoher Inflation, Energiekrise, Lieferketten-Problemen undnachlassender Dynamik in der Industrie sollten sie heuer eine Rezessionvermeiden können und im Schnitt mit 3,3% wachsen. Hauptstütze der Konjunktur istin diesen Ländern der private Konsum, während der Export schwächelt. Auch diesechs Westbalkan-Staaten (2,9%) und die Türkei (2,7%) wachsen 2022, wenn auchschwächer als im Vorjahr.Anders sieht das Bild für die Ukraine, Russland, Belarus und die Republik Moldauaus. Besonders tief ist der Einbruch heuer in der Ukraine, die mehr als einDrittel ihrer Wirtschaftsleistung verlieren dürfte. Russland kommt mit einemBIP-Minus von 7% vorerst glimpflicher davon als in unserer Frühjahrsprognose(-9% im Basisszenario) angenommen. In Belarus (-4,5%) manifestieren sich dieAuswirkungen der westlichen Sanktionen aufgrund der Unterstützung für Russland.Auch die Republik Moldau leidet (-1%).Ukraine: Blockade der Schwarzmeerhäfen befeuert NahrungsmittelkriseDer Krieg hat nach wie vor verheerende Auswirkungen auf die ukrainischeWirtschaft. Die Schäden durch die Zerstörung von Gebäuden und Infrastrukturbelaufen sich auf mittlerweile rund 60% des Vorkriegs-BIP von 2021. Während sichdie Ukraine an die neue Kriegsrealität anpasst, beginnt sich dieWirtschaftstätigkeit sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch imDienstleistungssektor langsam zu erholen. Dennoch ist die Kapazitätsauslastungnach wie vor 40% niedriger als vor Kriegsbeginn. Das Budgetdefizit wird indiesem Jahr voraussichtlich 20% des BIP erreichen. Der Großteil davon wird durchKredite finanziert, was Risiken für die Tragfähigkeit der Staatsverschuldungbirgt. " Eines der größten Probleme ist die Blockade der Schwarzmeerhäfen. Sieverhindert den Export eines Großteils des ukrainischen Getreides, was dieweltweiten Lebensmittelpreise weiter in die Höhe treiben wird ", sagt OlgaPindyuk, Ökonomin und Ukraine-Expertin am wiiw sowie Hauptautorin derSommerprognose. Der kürzlich dem Land gewährte EU-Beitrittskandidaten-Status ist