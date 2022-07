SURFORMA BIETET BALLISTISCHE PLATTE WELTWEIT AN

ZUM SCHUTZ VON MENSCHENLEBEN IN STÄDTISCHEN GEBIETEN MIT ZIVILEN RISIKEN

PORTO, Portugal, 6. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Surforma hat auf dem Weltmarkt CompactShield eingeführt, eine ballistische Platte für den Einsatz in städtischen Umgebungen mit zivilen Risiken, die auf anspruchsvollere Märkte für den Schutz von Personen ausgerichtet ist, insbesondere in Ländern in regionalen Blöcken wie Amerika, Afrika und dem Nahen Osten.

Das Unternehmen Efanor, zu dem die Sonae-Gruppe gehört, bestätigt, dass die neue Lösung das Ergebnis einer dreijährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Zusammenarbeit mit Beyondcomposite ist und einen großen Vorteil gegenüber den bestehenden Lösungen bietet, vor allem in Bezug auf die Anwendbarkeit als dekorative Lösung, da sie nicht zwei Komponenten benötigt: ballistischer Schutz und Oberflächendesign, sowie Gewicht, Haltbarkeit und Preis.