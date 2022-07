Die Geschäftsentwicklung ist fulminant und erinnert eher an ein flottes Internet-Start-up als an eine Reederei mit 175jähriger Tradition. Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte Hapag-Lloyd den Umsatz um 75% von 12,8 auf 22,3 Milliarden. Der Betriebsgewinn (Ebit) explodierte um mehr als das Siebenfache auf 9,4 Milliarden. Das Schöne: Vorstandschef Rolf Habben Jansen hob auch bereits die Prognose für den laufenden Turnus an. Es wäre ein neuer Rekord: Der CEO erwartet das Ebit nunmehr in einer Spanne zwischen 11,7 und 13,6 Milliarden. Ursprünglich hatten die Hanseaten einen Betriebsgewinn in einer Range zwischen 8,9 und 10,7 Milliarden avisiert. Hintergrund: Aufgrund gestörter Lieferketten und galoppierender Preise haben sich die Frachtraten in der Containerschiffahrt stark verteuert. Eine Analogie zum Gaspreis ist nicht abwegig, denn der schießt nach oben, weil Putin das Angebot verknappt. Hapag-Lloyd Kapitän Jansen berichtet von einer Fortsetzung der Containerschiffahrt-Bonanza in den ersten beiden Quartalen. Für die zweite Jahreshälfte rechnet der Unternehmenslenker mit einer Normalisierung des Geschäfts. Die Aktien haben eine rasante Rallye hinter sich. Ausgabepreis 20 Euro im November 2015. Niemand wollte die Aktie beim Börsengang haben. Der Titel dümpelte bei 15 Euro. Doch seit Herbst 2020 (Corona!) ging es steil nach oben. In der Spitze wurden im Mai des laufenden Jahres 475 Euro erreicht. Seither halbierte sich der Kurs wieder auf 248 Euro. Nicht zu teuer. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Dividende verzehnfacht auf 35 Euro. Im kommenden Jahr könnte die Ausschüttung noch ein wenig zulegen, schließlich nimmt Steuermann Jansen einen neuen Gewinnrekord ins Visier. Eine Ausschüttung von 35 Euro unterstellt, läge die Rendite bei fürstlichen 14%! Wir schätzen den Gewinn für den laufenden Turnus auf rund 55 Euro je Aktie. Macht ein KGV von lediglich 5. Freilich werden die Frachtraten nicht auf diesem extrem hohen Level bleiben. Doch Vorstandschef Jansen sieht bei der Digitalisierung große Potentiale für mehr Effizienz und niedrigere Kosten. 30% der Aktien befinden sich in den Händen von Klaus-Michael Kühne. Der Milliardär, der mit einem Vermögen von 32 Milliarden Dollar als einer der reichsten Deutschen gilt, ist auch Mehrheitsaktionär von dem Logistikunternehmen Kühne + Nagel und mit rund 10% an der Lufthansa beteiligt. Im Juni feierte er seinen 85. Geburtstag. Ein hanseatischer Kaufmann mit langem Atem. Keine Frage, die Containerschiffahrt ist zyklisch. Die Hamburger nutzen die Sonderkonjunktur, um das Unternehmen krisensicherer zu machen. So stieg die Eigenkapitalquote im abgelaufenen Turnus von 44 auf 61%. Fazit: Nach der Kurshalbierung ist die Aktie wieder attraktiv.