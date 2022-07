Dreh- und Angelpunkt der Anlagestory bleibt die Einführung des E-Rezeptes in Deutschland, die nach einer langen Hängepartie näher rückt. Die Baader Bank setzte daher die Papiere der Online-Apotheke am Mittwoch auf ihre Liste der Top-Anlageideen, die mittlerweile 17 Werte umfasst. Analyst Volker Bosse attestierte der Aktie mit dem E-Rezept und überzeugenden Eckdaten für das zweite Quartal gleich zwei aktuelle Treiber. Die Papiere böten auf dem derzeitigen Niveau ein attraktives Profil von Chancen und Risiken./tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Shop Apotheke haben am Mittwoch mit kräftigen Kursgewinnen an ihre Erholungsrally vom Vortag angeknüpft. Rückenwind lieferte eine Einstufung als "Top Idea" durch die Baader Bank. Der Kurs zog um zuletzt 8,7 Prozent an. Seit einem Rücksetzer bis auf 74,16 Euro zu Wochenbeginn haben die Aktien nun schon etwa 30 Prozent gewonnen. Sie näherten sich mit zuletzt 96,52 Euro erstmals seit gut einem Monat wieder der 100-Euro-Marke.

