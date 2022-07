"Die deutschen Büromärkte befinden sich aktuell weiter auf Erholungskurs und das Anmietungsgeschehen hat im Frühjahr 2022 noch einmal Fahrt aufgenommen. Der Büroflächenumsatz übertrifft das Ergebnis aus dem ersten Halbjahr 2021 um 34 %, und der jetzt für das zweite Quartal notierte Umsatz übersteigt um beeindruckende 25 % das Volumen aus dem Vorquartal. Dies ist umso bemerkenswerter, da wir uns seit Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine Ende Februar in gesamtwirtschaftlich sehr herausfordernden Zeiten befinden, denen sich kein Unternehmenslenker entziehen kann. Die Entscheider wissen um die an Wachstumstempo verlierende deutsche Wirtschaft und die deutlich eingetrübten Konjunkturaussichten. Viele von ihnen stehen darüber hinaus vor der Aufgabe, neue Arbeitsmuster inklusive Homeoffice, Hybridmodellen und Arbeiten in Präsenz in ihrem Unternehmen einführen und auch etablieren zu müssen. Und dennoch oder auch vielleicht gerade deswegen: Sie entscheiden sich jetzt für neue Flächen. Hier kommen sicherlich Nachholeffekte der Corona-Pandemie zum Tragen, aber vielmehr dürfte die Bedeutung, die dem Büro nach zwei Jahren Pandemie in der Unternehmensentwicklung beigemessen wird, eine entscheidende Rolle spielen. Für viele Firmen hat sich das Büro in den vergangenen Monaten als zentraler Ort des Kommunizierens und des kreativen Arbeitens herauskristallisiert. Für sie ist es der Treffpunkt schlechthin, an dem neue Ideen und Produkte entstehen und wo allen voran Unternehmenskultur entsteht und auch gelebt werden kann. Wieviel Fläche pro Mitarbeiter benötigt wird, wieviel Arbeitsplätze vorzuhalten sind, in welchem Verhältnis Meeting- und Konferenzfazilitäten zu Kommunikationszonen und Arbeitsplätzen stehen sollten - all das muss sicherlich noch wachsen und sich entwickeln. Dies gilt auch für die Frage, welche Flächenqualitäten und welche Standorte zur jeweiligen Firmenkultur passen. Fakt ist: es wird angemietet. Die deutschen Büromärkte sind in Bewegung und im Moment auf einem guten Kurs", so Marcus Zorn, CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland.