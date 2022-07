LAE 2022 Ad Alliance ist führender Crossmedia-Vermarkter mit 2,42 Millionen Entscheidern monatlich

Köln (ots) -



- Ad Alliance-Portfolio erreicht 79 Prozent der Entscheider in Deutschland

- DER SPIEGEL mit weitem Abstand jeweils führendes Print- und

Crossmedia-Reichweiten-Medium



Die Ad Alliance ist erneut mit deutlichem Abstand größter Crossmedia-Vermarkter

im Entscheidersegment. Laut der aktuellen Leseranalyse Entscheidungsträger in

Wirtschaft und Verwaltung (LAE) 2022 erreicht das Ad Alliance-Portfolio mit den

Titeln DER SPIEGEL, STERN, manager magazin, CAPITAL und WELT digital pro Monat

2,42 Millionen Entscheider von insgesamt 3,07 Millionen Entscheidungsträgern in

Deutschland. Dies entspricht einer Reichweite von 79,0 Prozent.