Mehrheit der Haushalte in Deutschland ist für eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden

- Extremwetterereignisse und Hochwasser: Neue Befragungsergebnisse von KfW

Research

- 68 % der Haushalte spüren Folgen des Klimawandels

- 63 % befürworten Pflichtversicherung für Immobilienbesitzer



In wenigen Tagen jährt sich die verheerende Hochwasserkatastrophe in Deutschland

aus dem Juli 2021 mit 180 Todesopfern und Sachschäden in Milliardenhöhe zum

ersten Mal. Auch im Jahr 2022 gab es bereits Extremwetter, die Menschenleben

gekostet und enorme Sachschäden verursacht haben. Solche Ereignisse sind durch

den Klimawandel wahrscheinlicher geworden. Die Mehrheit der Menschen in

Deutschland nimmt diese Veränderungen bereits wahr. In der Befragung zum

KfW-Energiewendebarometer 2022 gaben 68 % der Haushalte an, dass die Folgen des

Klimawandels sie bereits heute beeinträchtigen oder dies zukünftig tun werden.