Gas-Notstand Bei den KMU findet die Energiewende bereits statt (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Neueste Zahlen von Visable: Produkte für die Energiewende dominieren bei wlw

(früher: "Wer liefert was")

- Mittelstand handelt in der Gaskrise

- Auf wlw suchen im Quartal fast vier Millionen Einkäufer nach passenden

Produkten



Wirtschaftsminister Habeck ruft die Alarmstufe beim Notfallplan Gas aus, die

Bundesnetzagentur warnt vor einem völligen Stopp der Lieferungen aus Russland ab

11. Juli. Während die Ampel noch über eine Notversorgung durch Atom- oder

Kohlestrom streitet, ist die Energiewende bei den hunderttausenden Kunden von

Visable längst in vollem Gange. Der erste Blick in die Zahlen des kommenden wlw

Beschaffungsbarometers für das zweite Quartal 2022 zeigt das deutlich:

Photovoltaikanlagen liegen bei den Produkten mit den meisten Seitenabrufen auf

Platz 1, auf das ganze erste Halbjahr 2022 betrachtet auf Platz 2. Nur der

traditionell auf wlw weit vorne platzierte Maschinenbau hat dieses Jahr bisher

mehr Abrufe generiert. Maschinenbau lag auch im gesamten Jahr 2021 auf Platz 1,

Photovoltaik hatte es damals nicht einmal in die Top 20 geschafft. Ein klarer

Beleg für den aktuellen Solar-Boom und eine Neuorientierung in Richtung

erneuerbare Energien. Motto: Bloß weg vom Gas.