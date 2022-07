Mama bringt Baby im vollelektrischen Ford Mustang Mach-E zur Welt (FOTO)

Köln (ots) -



- In Dänemark hat ein Kind im Ford Mustang Mach-E das Licht der Welt erblickt.

Es handelt sich um die erste Geburt, die in einem Elektrofahrzeug von Ford

stattgefunden hat

- Ford betrachtet Kunden als Mitglieder einer großen automobilen Familie, in

diesem speziellen Fall könnte die Sichtweise nicht richtiger sein



Ford freut sich bestätigen zu können, dass weltweit zum ersten Mal ein Baby in

einem der Elektrofahrzeuge des Unternehmens geboren wurde. Mutter und Kind sind

wohlauf. Ort des Geschehens: Ein gewöhnlicher Straßenrand in Dänemark.