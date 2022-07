Unternehmen machen sich mit Unterstützung von Consultants verstärkt krisenfest

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bonn (ots) -- Sanierungsberater erwarten eine spürbar anziehende Nachfrage nachRestrukturierungsthemen, die einen Beitrag zur Effizienz- undKostenoptimierung leisten- Kundenunternehmen der Energie- und Wasserversorgung zeigen eine besonders hoheNachfrageAngesichts wachsender Krisenfaktoren und -szenarien in der deutschen Wirtschafttreten immer mehr Unternehmen auf die Kostenbremse. Auch Programme zurEffizienzsteigerung gewinnen verstärkt an Fahrt. Für die Consultingbranchebedeutet dies, dass die Nachfrage der Kunden nach klassischen Restrukturierungs-und Sanierungsthemen steigt. Die Folge: Im Vergleich aller Beratungssegmentelegt der Indexwert für das Geschäftsklima der Sanierungsberater in der vomBundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) vierteljährlichdurchgeführten Befragung in der Consultingbranche für das 2. Quartal 2022 alseinziges Beratungsfeld zu. Im Gesamtmarkt hingegen hält die mit Q4/2021einsetzende, leichte Abwärtstendenz im Geschäftsklima der Consultingbranche zumdritten Mal in Folge an. Der Indexwert liegt aktuell bei 100,2 (Q1/2022: 102,4und Q4/2021: 108,3). Der Consulting-Branchenindikator liegt aber im Vergleichmit dem ifo-Geschäftsklimaindex für die Gesamtwirtschaft, der nach der gleichenSystematik wie der des BDU erhoben wird, auf einem noch deutlich höheren Niveau(ifo-Geschäftsklimaindex 06/2022: 92,3). BDU-Präsident Ralf Strehlau: "DerPutin-Krieg, Lieferengpässe, Krisenszenarien bei der Energieversorgung und diehohe Inflationsrate lassen bei den Unternehmen zunehmend die Alarmglockenläuten. Die Konsequenz: Wirtschaft und Industrie machen sich mit Unterstützungvon uns Consultants möglichst schnell und umfassend krisenfest."Energie- und Wasserversorger mit hoher NachfrageIm Ranking der Kundenbranchen mit der stärksten Nachfrage nachBeratungsleistungen hat sich bei der aktuellen Geschäftsklima-Befragung des BDUdie Energie- und Wasserversorgungsbranche im Vergleich zu den Prognosen zuBeginn des Jahres kräftig von Platz 6 auf Platz 2 weit nach oben geschoben. Hierwird erkennbar, dass die Unternehmen in dieser Branche angesichts der sichverschärfenden Situation im Energiesektor vor großen Herausforderungen stehen.Die Nachfragesituation aus dieser Kundenbranche wird von der Hälfte derConsultants mit sehr oder gut bezeichnet. Nur im Gesundheitswesen liegt dieserWert mit einem Anteil von 55 Prozent höher. Im Vergleich: Die Chemie- undPharmabranche kommt auf einen Anteil mit guter bis sehr guter Bewertung von 46