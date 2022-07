"In der Top 10 sind wir die einzige Gesellschaft, die in den letzten drei Jahren konstant ein zweistelliges Wachstum geschafft hat. Auf diesem Wachstumskurs werden wir bleiben", sagt Dr. Christoph Regierer, Sprecher des Management Boards von Mazars in Deutschland und Mitglied im Global Executive Board. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Mazars einen Umsatzanstieg auf 220 Millionen Euro und für nächstes Jahr den Sprung auf eine Viertelmilliarde Euro.

Zu den Wachstumsmotoren gehört der Finanzdienstleistungssektor. Neben der WWK Versicherungsgruppe und der Swiss Life hat Mazars in den letzten Monaten neue Mandate von großen Vermögensverwaltern gewonnen. "Außerdem vertraut uns der Markt insbesondere im Industrie- und im Healthcare-Bereich", betont Regierer und verweist auf die neuen Prüfungsmandate von Gesco, Wacker Neuson und SANA Kliniken. Hinzu kommen zahlreiche Aufträge aus dem deutschen Mittelstand, darunter Mustang Jeans und Elumeo.



Markt ohne Vielfalt



Mit dem Ausbau der Financial-Services-Mandate verbessert Mazars die eigene Position in einem Marktsegment, das von Eintrittsbarrieren, Konzentration und Wettbewerbsdefiziten geprägt ist. Banken, Versicherungen und börsennotierte Unternehmen zählen zu den sogenannten "Unternehmen von öffentlichem Interesse" (Public Interest Entity, PIE). Der PIE-Prüfungsmarkt ist stark konzentriert. Die vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften - PwC, EY, KPMG und Deloitte - teilen sich das Geschäft weitgehend untereinander auf. In Deutschland kommen die Big 4 auf einen Marktanteil von 84 Prozent, zeigt eine aktuelle https://www.maza rs.de/content/download/1091478/56801666/version/file/Studie-zu-Strukturen-auf-de m-Pr%C3%BCfermarkt-f%C3%BCr-Public-Interest-Entities-in-Europa.pdf des F.A.Z.-Instituts im Auftrag von Mazars. Was bedeutet Marktkonzentration für den Wettbewerb? Mit dieser Frage hat sich das Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) in einer weiteren Mazars-Studie (https://www.mazars.de/content/ download/1092380/56829708/version/file/Studie_Funktionsdefizite_auf_dem_Wirtscha ftspr%C3%BCfungsmarkt.pdf) beschäftigt und festgestellt: Nur durch den Abbau der Markteintrittsbarrieren für kleinere und mittelständische WP-Gesellschaften sowie die Intensivierung des Wettbewerbs bei der Prüfung von PIEs können die Marktvielfalt erhöht, die Prüfungsqualität verbessert und die Funktionsdefizite beseitigt werden. "Reformen müssen bei der Marktstruktur ansetzen", sagt Regierer.