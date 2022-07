Piedmont Lithium wird in den Russell 2000 Index aufgenommen

BELMONT, NORTH CAROLINA, 6. Juli 2022 — Piedmont Lithium (Nasdaq:PLL; ASX:PLL), ein diversifizierter Marktführer in der Erschließung der für die Lieferkette der US-Elektrofahrzeughersteller essentiellen Lithiumressourcen, wurde im Rahmen der Neukonstituierung der Russell-Indizes 2022 als Mitglied in den U.S. Russell 2000 Index und in den Russell Microcap Index aufgenommen. Die Mitgliedschaft im Russell 2000 Index, die für ein Jahr gilt, basiert auf der Mitgliedschaft im marktbreiten Russell 3000 Index.

In den jedes Jahr neu zusammengestellten Russell-Indizes sind die 4.000 größten US-Aktiengesellschaften mit Stand 6. Mai enthalten und nach ihrer gesamten Marktkapitalisierung gereiht. Unternehmen, die für die Dauer eines Jahres in den Russell 3000 Index aufgenommen werden, sind automatisch auch im Large-Cap Russell 1000 Index oder im Small-Cap Russell 2000 Index abgebildet sowie in den entsprechenden Wachstums- und Wertindizes enthalten. Zu den Kriterien für eine Aufnahme in einen Russell-Index zählen für FTSE Russell in erster Linie die Unternehmensziele, die Reihung des Unternehmens im Hinblick auf seine Marktkapitalisierung sowie die Aktionärsstruktur.

„Es freut uns wirklich sehr, dass wir in den U.S. Russell 2000 Index aufgenommen wurden“, meint Keith Phillips, CEO von Piedmont Lithium. „Eines der Ziele unserer Neudomizilierung im Jahr 2021 war es, uns für wichtige Aktienindizes zu qualifizieren, die eine Domizilierung in den Vereinigten Staaten erfordern. Piedmont-Aktien sind inzwischen in vielen Indexfonds enthalten, die unter anderem von State Street, Vanguard oder Blackrock gemanagt werden. Wir hoffen, dass diese langfristig orientierten Anleger unsere Ziele zur Steigerung des Unternehmenswertes über längere Zeiträume mittragen werden.“

Die Russell-Indizes werden häufig von Investment-Managern und institutionellen Anlegern für Indexfonds und als Bezugswert für aktive Investment-Strategien verwendet. Die US-Indizes von Russell dienen als Benchmark für Vermögenswerte in Höhe von rund 12 Billiarden Dollar. Die Russell-Indizes sind Teil von FTSE Russell, einem führenden internationalen Indexanbieter.

Nähere Informationen zum Russell 2000 Index und zur Neuausrichtung der Russell-Indizes finden Sie im Abschnitt „Russell Reconstitution“ auf der Webseite von FTSE Russell.

