Halbjahresbilanz der chemisch-pharmazeutischen Industrie 2022 / Standort Deutschland bekommt zunehmend Wettbewerbsproblem

Frankfurt/Main (ots) -



- Preise für Rohstoffe und Energie im ersten Halbjahr sprunghaft gestiegen

- Produktion wächst kaum (+0,5 %); ohne Pharmaanteil Rückgang um 3 %

- Prognose für die Produktion im Gesamtjahr 2022: Menge sinkt um 1,5 %

- Gasversorgung: gemeinsam Lösungen erarbeiten

- Priorisierung und Neubewertung der politischen Agenda in der EU nötig

- Genehmigungsverfahren auch für Industrieprojekte beschleunigen



Die chemisch-pharmazeutische Industrie hatte im ersten Halbjahr zahlreiche

Herausforderungen zu bewältigen: Lange Lieferzeiten und hohe Frachtkosten sowie

Engpässe bei Vorleistungen und Materialien behinderten die Geschäftstätigkeit

der Unternehmen. Hinzu kamen sprunghaft steigende Preise für Rohstoffe und

Energie, vor allem für Erdgas. In diesem schwierigen Umfeld konnte die Branche

ihre Produktion mit 0,5 Prozent nur wenig ausweiten, wie aus der Bilanz des

Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) für die ersten sechs Monate hervorgeht.

Ohne Pharma sank die Produktion sogar um 3 Prozent. Die steigenden

Produktionskosten konnten zum Teil an die Kunden weitergegeben werden. Durch die

Entwicklung der Erzeugerpreise (+21,5 %) legte der Branchenumsatz um 22 Prozent

auf 130 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr zu.