Sichere Fahrt PEUGEOT erfüllt schon heute die neue EU-Verordnung (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) - Am 6. Juli 2022 tritt eine neue EU-Verordnung für

Automobilhersteller in Kraft: Für mehr Sicherheit hinterm Steuer müssen dann

alle neuen Modelle über acht spezielle Assistenzsysteme verfügen, vom

Müdigkeitswarner bis zum Notbremsassistenten. Ab 2024 dürfen keine Neuwagen ohne

die verpflichtenden Systeme zugelassen werden. Der neue PEUGEOT 308, der Anfang

des Jahres 2022 mit modernsten Fahrerassistenzsystemen ausgestattet auf den

Markt kam, erfüllt die EU-Anforderungen bereits heute.



Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Bei PEUGEOT legen

wir großen Wert auf Sicherheit. Unsere Entwicklungsteams arbeiten stetig an der

Verbesserung und Modernisierung der Fahrerassistenzsysteme. Deshalb ist es für

uns selbstverständlich, dass unsere neuen Modelle über die modernsten Systeme

verfügen und schon heute die EU-Anforderungen erfüllen."