Weltpremiere für Robotbar "Made in Austria"

Steyr (ots) - Medienhype bei Sausalitos, Fachwelt auf der Automatica in München



Steyr Juli 2022. Drinks und Cocktails gekonnt gemixt von Twist & Tender,

my-robotbar.com. Die erste Robotbar Deutschlands stammt aus Österreich und wurde

im Sausalitos in München eröffnet, mit bester Stimmung unter den Gästen und

internationalem Presseecho mit millionenfacher Reichweite. "Es ist

überwältigend, wie unsere Robotbar in der Gastronomie und bei den Medien

angekommen ist. Wir freuen uns, dass ein österreichisches Start-Up so eine

Premiere erleben konnte," erklärt Stefan Öttl, Geschäftsführer von T&T Solutions

GmbH aus Steyr, dem Unternehmen, das my-robotbar.com produziert und vertreibt.



Kann man mit Robotic in der Gastronomie Personal entlasten und gleichzeitig

coole Unterhaltung und erfrischende Cocktails für die Gäste bieten? Bei

Sausalitos wurde bewiesen, dass dies möglich ist. Deutschlands größte

Cocktail-Kette hat in ihrem Flagshipstore in München die Robotbar von T&T

Solutions im Einsatz. Mit "Twist&Tender" my-robotbar.com - so der Name der

Robotbar aus Österreich - läuft alles digital: Über eine eigene App wird das

Getränk bestellt und auch gleich bezahlt, die Robotbar setzt ihre beiden

programmierten Arme in Aktion und die Bedienung serviert den Drink mit einem

Lächeln.