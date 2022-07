Berlin/Teltow (ots) -



- 1,8 Millionen eingesparte Einwegverpackungen und mehr als 250.000 Kilogramm

vermiedenes Plastik durch Mehrweg-Transportpaletten bei Pflanzen-Kölle

- Mehrweg spart Ressourcen, schützt das Klima und lohnt sich auch finanziell für

Händler

- Zum Stopp der Müllflut von jährlich 150 Millionen Einweg-Plastikpaletten

fordert die DUH von Umweltministerin Lemke eine Einweg-Abgabe



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat heute die mittelständische Handelsgruppe

Pflanzen-Kölle für ihr Engagement zur Vermeidung von Einweg-Plastikmüll

ausgezeichnet. Das Unternehmen setzt seit nunmehr 25 Jahren bundesweit auf den

abfallarmen und klimafreundlichen Transport von Pflanzen mit hundertfach

wiederverwendbaren Mehrwegpaletten. Dadurch konnten mehr als 1,8 Millionen

Einweg-Plastikverpackungen mit einem Gewicht von mehr als 250.000 Kilogramm

eingespart werden. Die DUH fordert alle Pflanzenerzeuger und -händler auf,

Mehrweg statt Einweg beim Warentransport einzusetzen - zum Schutz von Klima und

Ressourcen.





"Im deutschen Pflanzenhandel kommen zu 95 Prozent kurzlebigeEinweg-Plastikpaletten für den Transport von Stauden und Zimmerpflanzen vomErzeuger zum Handel zum Einsatz. Dadurch fällt jedes Jahr ein gewaltigerPlastikmüllberg von mehr als 150 Millionen Einweg-Paletten an. Pflanzen-Köllezeigt mit seinen Mehrwegpaletten, wie dieses Abfallproblem schnell, einfach undohne Nachteile gelöst werden kann. Mehrweg-Transportverpackungen sindhundertfach wiederverwendbar und verursachen im Vergleich zu Einweg rund 30Prozent weniger CO2. Alle Pflanzenhändler sollten sich ein Beispiel anPflanzen-Kölle nehmen und auf Mehrweg umsteigen. Um das zu beschleunigen,fordern wir von Umweltministerin Steffi Lemke, eine Abgabe aufEinweg-Plastikpaletten von mindestens 20 Cent einzuführen. Mit den Einnahmenkann Mehrweg gezielt gefördert werden" , sagt die DUH-BundesgeschäftsführerinBarbara Metz. Metz überreichte den Geschäftsführern von Pflanzen-Kölle JörgGreimel und Michael Wittmann in der Handelsfiliale in Teltow persönlich eineUrkunde als Anerkennung für dessen Umweltengagement durch Mehrweg.Pflanzen-Kölle verwendet seit Jahren Mehrwegverpackungen zum Transport vonStauden, Beet- und Balkonpflanzen. Auch kleine Bäume aus Baumschulen werden zu100 Prozent in Mehrweg transportiert. Schnittblumen werden zu 95 Prozent inMehrwegbehältnissen angeboten. "Wir von Pflanzen-Kölle sind Gärtnerinnen undGärtner mit Leib und Seele. Durch unsere Naturverbundenheit haben wir einenklaren Blick für eine gesunde Zukunft. Deshalb gehören neben nachhaltigenSortimenten, Biodiversität und Artenvielfalt auch klimafreundlicheMehrwegverpackungen zu unserer Unternehmensphilosophie. Wir suchen ständig nachinnovativen Lösungen und versuchen den Mehrwegansatz auf weitere Produkteauszuweiten. Deshalb haben wir Februar dieses Jahres damit begonnen 80 Prozentunserer Biokräuter in Palettino-Mehrwegpaletten zu transportieren. Dafür sind100.000 Mehrwegpaletten im Umlauf und ersetzen mit jeder Wiederverwendung dieenergie- und ressourcenintensive Neuherstellung von Einwegverpackungen" , sagtder Geschäftsführer von Pflanzen-Kölle Michael Wittmann.Neben Pflanzen-Kölle setzen auch dessen Partnerlieferanten für Bio-Kräuter und-Stauden auf Mehrwegpaletten. Je mehr Unternehmen auf Mehrwegpaletten setzen,desto effizienter und besser funktioniert das Verpackungssystem. Nebenökologischen Gründen lohnt es sich für Händler auch wirtschaftlich, auf Mehrwegzu setzen. Insbesondere angesichts immer stärker steigender Energie- und Rohstoffpreise ist deren Einsatz deutlich günstiger als der ständige Neukauf vonEinwegverpackungen.Links:- Fotos der Auszeichnung von Pflanzen-Kölle durch die DUH finden Sie ab 13 Uhrhier: https://l.duh.de/p220706- Hintergrundinformationen zum Plastikmüllproblem im Pflanzenhandel:https://www.duh.de/projekte/pflanzenhandel/Pressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH0170 7686923, mailto:metz@duh.deKoray Altintas, Leitung Marketing Pflanzen-Kölle07131 1595146, mailto:Koray.Altintas@pflanzen-koelle.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, mailto:presse@duh.dehttp://www.duh.de, http://www.twitter.com/umwelthilfe,http://www.facebook.com/umwelthilfe, http://www.instagram.com/umwelthilfe,http://www.linkedin.com/company/umwelthilfeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/5266346OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.