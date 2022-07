EditForce und Mitsubishi Tanabe Pharma schließen Lizenzvertrag ab

Fukuoka, Japan (ots/PRNewswire) - EditForce, Inc. (Hauptsitz: Fukuoka, Präsident

Im Rahmen dieser Allianz wollen MTPC und EditForce durch die Nutzung desKnow-hows in der Arzneimittelforschung und -entwicklung sowie der globalenGeschäftserfahrung von MTPC und der neuartigen Biotechnologie von EditForcepotenzielle neue Arzneimittel für spezifische ZNS-Erkrankungen entwickeln. MTPCerhält das Exklusivrecht für die Auswahl der Molekülkandidaten, die präklinischeund klinische Entwicklung, die Herstellung und die weltweite Vermarktung.Im Rahmen der Vereinbarung erhält EditForce eine Vorauszahlung undMeilensteinzahlungen in Höhe von über 20 Milliarden Yen, je nachEntwicklungsstand und Kommerzialisierungsfortschritt, sowie Lizenzgebühren aufBasis der weltweiten Verkäufe nach der Markteinführung."Ich freue mich sehr über die Vereinbarung mit MTPC, das Interesse an unsererproprietären PPR-Protein-Plattformtechnologie hat", sagte Takashi Ono, Präsidentund CEO von EditForce. "Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit MTPC, ummit unserer Technologie bahnbrechende pharmazeutische Produkte für Patienten zuentwickeln und bereitzustellen, die an Krankheiten leiden."EditForce wird mit der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln unterVerwendung seiner PPR-Protein-Plattformtechnologie fortfahren.Informationen zu EditForce, Inc.EditForce, Inc. ist ein von der Kyushu-Universität gegründetesVenture-Unternehmen, das eine einzigartige DNA/RNA-Editing-Technologie(PPR-Plattformtechnologie (*)) entwickelt. Es wurde im Mai 2015 von KISCO Ltd.und Prof. Takahiro Nakamura von der Kyushu-Universität (ehemaliger Präsident vonEditForce und derzeit wissenschaftlicher Berater) gegründet und von Unternehmenund Fonds finanziert, die nachweislich in Biowissenschaften und Biotechnologieinvestieren. EditForce strebt die Entdeckung von Arzneimitteln an, die diePPR-Technologie durch gemeinsame Forschung mit Universitäten undPrivatunternehmen anwenden.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.editforce.co.jp/(*) Pentatricopeptid-Repeat (PPR) Protein-PlattformtechnologiePPR ist ein in Pflanzen entdecktes Protein, das die Genexpression durchsequenzspezifische Bindung an DNA und RNA reguliert. Die PPR-Proteine kommenauch beim Menschen und bei Hefepilzen vor, und sie haben ähnliche Funktionen.Prof. Takahiro Nakamura und Dr. Yusuke Yagi, CTO von EditForce, haben sich aufdie PPR-Proteine konzentriert und den Mechanismus aufgeklärt, der dieSequenzspezifität bestimmt, sowie eine Technologie zur Herstellung verschiedenerPPR-Proteine entwickelt, von denen jedes an eine bestimmte Ziel-DNA- oderRNA-Sequenz bindet. Darüber hinaus ist es möglich, das Zielgenom und die RNAsowohl innerhalb als auch außerhalb der Zelle durch Fusion mit Effektorproteinenzu manipulieren und zu verändern.Informationen zu Mitsubishi Tanabe Pharma CorporationDie Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), die Pharmasparte der MitsubishiChemical Group (MCG), ist eines der ältesten Pharmaunternehmen der Welt, das1678 gegründet wurde und sich auf ethische Arzneimittel konzentriert. DerHauptsitz von MTPC befindet sich in Doshomachi, Osaka, der Wiege der japanischenPharmaindustrie. Die MCG hat in ihrer Managementpolitik "Forging the future" dieGesundheitsversorgung als strategischen Schwerpunkt festgelegt. MTPC hat sichdie MISSION gesetzt, "Hoffnung für alle zu schaffen, die mit Krankheitkonfrontiert sind". Zu diesem Zweck arbeitet das MTPC vorrangig an der"Präzisionsmedizin", um Medikamente mit hoher Behandlungszufriedenheitbereitzustellen, indem es Patientengruppen mit hohem Wirksamkeits- undSicherheitspotenzial identifiziert und sich dabei auf die Krankheitsbereiche deszentralen Nervensystems und der Immunentzündung konzentriert. Darüber hinausarbeitet MTPC an der Entwicklung von "Rund-um-die-Pille"-Lösungen fürspezifische Patientenanliegen auf der Grundlage der therapeutischen Medizin,einschließlich der Vorbeugung von Krankheiten, der prä-symptomatischenBehandlung von Krankheiten, der Vorbeugung von Verschlimmerungen und derPrognose.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mt-pharma.co.jp/e/