RevitaLash Cosmetics bringt den NEUEN RevitaLash Advanced Sensitive Eyelash Conditioner auf den Markt - das erste Wimpernserum, das speziell für empfindliche Augen entwickelt wurde

Dieses einzigartige Produkt ist mit der Revitasome-Technologie formuliert, die ein Liposomensystem auf pflanzlicher Basis enthält, das die stabile und langsame Aufnahme der Inhaltsstoffe in die Wimpernhaare unterstützt. Die einzigartige Formel enthält außerdem Myristoyl Pentapeptide-17, ein starkes Peptid mit fünf Aminosäuren und Antioxidans, das das Erscheinungsbild der Wimpern verbessert und sie vor Bruch und Brüchigkeit schützt. Der Zusatz von Reisprotein hilft, die Flexibilität und das Volumen zu erhöhen, während Aloe Vera hilft, die Feuchtigkeit zu speichern und zu beruhigen.

In einer achtwöchigen unabhängigen Verbraucherstudie mit 161 Teilnehmerinnen erlebten 98 % der Anwenderinnen gesündere Wimpern und 96 % stärkere und gepflegtere Wimpern, während 97 % keine Rötungen und 93 % keine Reizungen erlebten - und das, obwohl alle Studienteilnehmerinnen sich selbst als empfindlich einstuften.

„Wir freuen uns sehr, unsere RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner Collection zu erweitern", sagt Lori Jacobus, President & Global CMO von RevitaLash Cosmetics. „Als ärztlich geführtes Kosmetikunternehmen, das als Liebesgeschenk eines Mannes an seine Frau gegründet wurde, sind wir stolz darauf, Produkte zu entwickeln, die es allen Menschen ermöglichen, die Gesundheit ihrer Wimpern und Augenbrauen zu verbessern, einschließlich derjenigen, die aufgrund von Medikamenten, Umwelteinflüssen oder professionellen Wimpernservices beeinträchtigte, vorzeitig gealterte Wimpern haben, was RevitaLash Advanced Sensitive Eyelash Conditioner zur perfekten Ergänzung unseres Produktportfolios macht."

RevitaLash Advanced Sensitive Eyelash Conditioner kostet 105 $ für 2,0 ml und ist ab sofort in ausgewählten Spas, Salons und Kaufhäusern sowie auf revitalash.com erhältlich. Es wird ab dem 1. August 2022 weltweit erhältlich sein.

Informationen zu RevitaLash Cosmetics

RevitaLash Cosmetics ist weltweit führend in der Entwicklung fortschrittlicher Produkte zur Verschönerung von Wimpern, Augenbrauen und Haaren. Die 2006 eingeführte Kollektion umfasst den preisgekrönten RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner und den RevitaBrow Advanced Eyebrow Conditioner und ist in Arztpraxen, Spas, Salons und im Fachhandel in über 70 Ländern erhältlich. Als Unterstützer von gemeinnützigen Brustkrebsinitiativen spendet RevitaLash Cosmetics einen Teil des Erlöses an Forschungs- und Aufklärungsinitiativen und hilft so der Brustkrebsgemeinschaft das ganze Jahr über, nicht nur im Oktober. Für Informationen besuchen Sie www.revitalash.com . (RevitaLash Advanced und RevitaLash Advanced Sensitive sind in Kalifornien nicht erhältlich)