ProSiebenSat.1 verkauft US-Produktionsgeschäft der Red Arrow Studios an Peter Chernins The North Road Company

- Konzern fokussiert sich im Entertainment-Segment weiter konsequent auf erfolgreiche lokale Programm-Strategie in der DACH-Region und verkauft die US-Produktionsfirmen, die nicht auf Synergien einzahlen - Die US-Produktionsfirmen Kinetic Content, Left/Right, 44 Blue, Half Yard Productions und Dorsey Pictures werden an Peter Chernins The North Road Company verkauft

- Europäisches Produktionsgeschäft bleibt wichtiger Bestandteil des Entertainment-Geschäfts und der Konzernstrategie

- Der Transaktion liegt ein Firmenwert von 310 Mio US-Dollar(1) (293 Mio Euro) zugrunde; der Kaufpreis unterliegt üblichen Anpassungen und beträgt rund 200 Mio US-Dollar (rund 189 Mio Euro)