Nach dem Corona bedingten Crash der Nike-Aktie auf 60,00 US-Dollar im März 2020 konnte dank der massiven Stützungsmaßnahmen die Regierungen ein weiterer Kollaps der Aktienmärkte verhindert werden, Nike stieg nur wenige Wochen später zurück in den Bereich seiner Hochs aus Anfang 2020 an. Damit aber nicht genug, im weiteren Verlauf konnte bis November letzten Jahres ein Rekordhoch bei 179,10 US-Dollar erreicht werden. Seitdem konsolidiert der Anteilschein abwärts und erreichte in der abgelaufenen Handelswoche das Unterstützungsniveau aus Anfang 2020 um 100,00 US-Dollar. Diese sorgte zuletzt für einen Abpraller zur Oberseite, gut möglich, dass nun ein ausgeprägter Bodenbildungsprozess einsetzt.

Abwärtsdynamik flacht ab

Die merklich zurückgegangene Abwärtsdynamik könnte im Bereich von 100,00 US-Dollar nun einen Bodenbildungsprozess auslösen, aus dem Stand wären dabei Zugewinne an die markante Hürde bestehend aus dem 50-Tage-Durchschnitt um 114,61 US-Dollar denkbar. Für einen nachhaltigen Abschluss bedarf es jedoch Kursnotierungen jenseits von 125,00 US-Dollar. Dann könnte in diesem Szenario auch der 200-Tage-Durchschnitt bei 141,61 US-Dollar in den Fokus rücken. Sollte allerdings der zaghafte Boden um 100,00 US-Dollar bärisch gekreuzt werden und die Nike-Aktie per Wochenschlusskurs darunter zurückfallen, müssten Abschläge zurück auf die Junitiefs aus 2020 um 93,44 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden, eine weitere Unterstützung findet Nike um 84,00 US-Dollar vor.