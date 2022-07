München (ots) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland haben im Vergleich zurvergangenen Woche zum Teil spürbar nachgegeben. Vor allem für die Fahrer vonDiesel-Pkw hat sich die Situation etwas entspannt - jedoch auf immer noch sehrhohem Niveau. Für einen Liter Diesel muss man derzeit laut aktueller ADACAuswertung im bundesweiten Schnitt 1,989 Euro bezahlen und damit 3,8 Centweniger als in der Vorwoche. Der Preis für einen Liter Super E10 ist um 2,1 Centgesunken und liegt jetzt bei 1,843 Euro.Nach Ansicht des ADAC ist der Preisrückgang an den Zapfsäulen ein überfälligerSchritt in die richtige Richtung. Allerdings ist die aktuelle leichteEntspannung auch eine naheliegende Folge zuletzt rückläufiger Rohölpreise.Ungeachtet der Entwicklung bleibt das Potenzial für weitere deutlichePreissenkungen bei Benzin und Diesel groß.Die Autofahrer sollten sich laut ADAC vor dem Tanken über die aktuellen Preiseinformieren. Die Differenzen zwischen verschiedenen Anbietern können bis zusieben Cent betragen. Wer außerdem abends tankt, kann bis zu 16 Cent je Litergegenüber den Morgenstunden sparen.Unkomplizierte und schnelle Hilfe bekommt man mit der Smartphone-App "ADACSpritpreise", die die Preise nahezu aller 14.500 Tankstellen in Deutschland zurVerfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuellePreise gibt es auch unter http://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5266434OTS: ADAC