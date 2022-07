FPT Software feiert zehnjähriges Jubiläum und kündigt europaweite Expansionspläne an / Im Jubiläumsjahr kündigt der IT- und Softwaredienstleister neben Expansionsplänen auch eine Namensänderung an (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Essen (ots) - Der IT- und Softwarekonzern FPT gibt anlässlich seineszehnjährigen Jubiläums auf dem europäischen Markt seine Neufirmierung unter demNamen FPT Software Europe bekannt. Mit der Namensänderung kündigt derIT-Dienstleister mit Wurzeln in Vietnam seine Ambitionen an, zur gefragtestenAnlaufstelle für Unternehmen in ganz Europa zu werden, wenn es um die digitaleTransformation geht. Durch die kontinuierliche Optimierung des technologischenKnow-hows unterstützt das Unternehmen bereits heute europaweit Kunden bei derCloud-Migration etwa im SAP-Umfeld, beim Aufbau von Datenplattformen und anderenunternehmensweiten Programmen zur digitalen Transformation. Gesteuert werdenalle Projekte und Geschäfte weiterhin vom europäischen Hauptsitz in Essen.Gerade der Erfolg auf dem deutschen Markt liefert die Basis, um in andere Märktevorzudringen. Dabei ist der Vorsatz des Unternehmens: stetiges Wachstum. Trotzkomplizierter Pandemiejahre konnte FPT, mit einem jährlichen Wachstum von 30Prozent, diesem Ziel gerecht werden. Als weiteren Meilenstein feiert FPT Europein diesem Zug die Eröffnung von zwei neuen Niederlassungen in Dänemark und denNiederlanden. Zugleich wird FPT Software Europe sein Angebot inzukunftsträchtigen Segmenten weiter ausbauen, etwa im Bereich Data Analytics undin der Implementierung von Lösungen rund um ServiceNow.Ein europaweites Partner- und Kundennetzwerk mit über 50 UnternehmenIn den vergangenen Jahren hat FPT Software Europe ein internationales Netzwerketabliert, in dem Offshore-Teams in Ländern wie Vietnam, den Philippinen undNearshore-Teams in der Slowakei und der Tschechischen Republik bei Bedarf engverzahnt die Anforderungen der Kunden lückenlos erfüllen. Zu letzteren zählenzahlreiche namhafte, international tätige Unternehmen. FPT unterstütztebeispielsweise E.ON in Sachen SAP-Transformation, Airbus bei der Aufsetzungihrer Datenplattform Skywise oder Allianz bei der Implementierung von Fintech.Auch Microsoft, Panasonic, Sony, Schaeffler, Bayer , Honda und viele weitereKonzerne vertrauen bei Digitalisierungsprojekten auf die Expertise desUnternehmens. Im Zuge der Internationalisierung zahlreicher Wirtschaftsbereichehat sich der erfolgreiche Kurs der vergangenen Dekade immer mehr zu einemGeschäftsmodell entwickelt, das neben dem deutschen Markt auch weitereeuropäische Länder adressiert. Gemäß dem Motto "Wir sind dort, wo unsere Kundensind" baut FPT seine Marktpräsenz auch in den kommenden Jahren beispielsweise in