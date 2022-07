BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Büromarktzahlen für das 1. Halbjahr 2022 / Flächenumsatz auf dem Büromarkt deutlich über Vorjahresniveau

Frankfurt/Main (ots) - Die deutschen Büromärkte haben im zweiten Quartal ihren

Erholungskurs fortgesetzt. Trotz der seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs deutlich

gestiegenen geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten hat sich das

Anmietungsgeschehen im Frühjahr weiter belebt. Insgesamt wurden an den acht

Standorten Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig und

München im ersten Halbjahr rund 1,82 Mio. m² umgesetzt. Damit wurde das

Vorjahresergebnis um 34 % übertroffen und das aktuelle Resultat notiert knapp 10

% über dem 5-Jahresdurchschnitt sowie 12 % über dem 10-Jahresdurchschnitt. Die

Märkte bewegen sich im Durchschnitt auf einem Niveau, das dem des Jahres 2018

entspricht. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate. Die wichtigsten

Ergebnisse im Überblick:



- Mit 1,82 Mio. m² Anstieg des Flächenumsatzes gegenüber H1 2021 (+34 %)

- Leerstandsanstieg verlangsamt sich weiter

- Leerstandsquote nur in Essen, Düsseldorf und Frankfurt über 5 %

- Spitzenmieten stabil bis steigend, Durchschnittsmieten in allen Märkten mit

deutlichem Plus