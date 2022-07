Blue Lagoon trifft auf beachtliche Mineralisierung im Erzgang Boulder und erweitert den früheren tiefen Abschnitt 200 Meter unter der aktuellen Ressource um mehr als 200 Meter Streichenlänge

6. Juli 2022 – Vancouver, British Columbia – Blue Lagoon Resources Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich, beachtliche Mineralisierungsabschnitte aus den letzten Ergebnissen der Phase Eins-Bohrungen im Jahr 2022 in seinem ganzjährig über Straßen zugänglichen Goldprojekt Dome Mountain, kurze 50 Autominuten von Smithers, British Columbia, entfernt, bekanntzugeben. Die Bohrergebnisse beinhalten 124 g/t Au und 36,7 g/t Ag über 0,76 Meter aus dem Erzgang Argillite in Bohrloch DM-22-233 und 31,67 g/t Au und 473 g/t Ag über 1,09 Meter aus dem Erzgang Boulder in Bohrloch DM-22-229.