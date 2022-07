München/Shanghai (ots) - Nach einer umfassenden Erprobungsphase ist die

nachrüstbare, abnehmbare Anhängerkupplung für den Aiways U5 SUV pünktlich zum

Start in die Ferien-Saison in vielen europäischen Märkten verfügbar. Sie macht

das batterie-elektrische SUV dank hoher Anhängelast und der besten Stützlast im

Segment noch vielseitiger und zu einem praktischen Alleskönner.



Egal ob viel Gepäck, sperrige Sportgeräte, oder die volle Campingausrüstung: Mit

seinem geräumigen Innenraum und dem großen Kofferraum bietet sich der Aiways U5

SUV (Stromverbrauch kombiniert 17,0-16,6; CO2-Emissionen kombiniert 0g/km;

Reichweite kombiniert (WLTP) 400-410km) perfekt für die Urlaubsreise an. Denn

dank seiner 63 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie bietet er eine elektrische

Reichweite von 400 Kilometer und kann auf längeren Fahrten in nur 27 Minuten von

30 Prozent auf 80 Prozent aufgeladen werden. Mit der ab 01.07.2022 in vielen

europäischen Märkten erhältlichen Nachrüst-Anhängerkupplung (erhältlich für

Fahrzeuge ab Modelljahr 2021) wird der vollelektrische U5 noch praktischer und

vielseitiger.





Pünktlich zur Sommersaison: Die originale Aiways Nachrüst-Anhängerkupplung ingeprüfter QualitätAuch bei Zubehörteilen steht der Aiways-Qualitätsanspruch immer an ersterStelle. Das nun erhältliche Anhängerzugvorrichtungs-Set wurde deshalbindividuell für den Aiways U5 SUV entwickelt. So kann nicht nur dieOriginalteilequalität sichergestellt werden, sondern auch die perfekteAbstimmung aller Komponenten. In einer umfassenden Erprobungsphase wurde dieAnhängerkupplung auch unter härtesten Testbedingungen geprüft und vonunabhängigen Prüforganisationen abgenommen.Hohe Anhängelast und die beste Stützlast im SegmentDas Ergebnis ist eine mit 1.500kg bei gebremsten Lasten und 750kg beiungebremsten Lasten für ein batterieelektrisches Fahrzeug der Kompaktklasse sehrhohe Anhängelast. Die dynamische Stützlast erreicht mit 100kg sogar den Bestwertim Segment und bietet somit beispielsweise die Möglichkeit drei Pedelecs(E-Bikes) inklusive Batterien und Träger aufzuladen. Damit ermöglicht das AiwaysU5 SUV auch aktiven Fahrern noch mehr Flexibilität und wird zu einem nochvielseitigeren Begleiter im Alltag.Rückfahrkamera erleichtert An- und Abkuppelvorgänge durch gute ÜbersichtDie umfassende Assistenzsystem-Ausstattung des Aiways U5 SUV sorgt inKombination mit der Nachrüst-Anhängerkupplung für weitere Vorteile: So wird mitder Rückfahrkamera der Umgang mit dem Gespann noch einfacher. Das Kamerabild aufdem Zentraldisplay im Innenraum zeigt den Kugelkopf stets im Bild underleichtert so nicht nur die An- und Abkuppelvorgänge, sondern auch dasRangieren mit einem Anhänger.Einbau der Anhängerzugvorrichtung exklusiv bei Aiways-ServicepartnerDas komplette Anhängerkupplungs-Set mit abnehmbarem Kugelkopf, Steckdose undKabelsatz kann ab dem 01.07.2022 in Deutschland, Belgien, Dänemark und Schwedenüber die lokalen Servicepartner bezogen werden, weitere sind nach Bedarf inPlanung. Neben der Montage der Anhängerkupplung und des Elektro-Satzes kann auchnach Rücksprache und Terminvereinbarung die technische Prüfung und Einzelabnahmeder Nachrüstung direkt erfolgen.Wichtiger Hinweis: Die auf den Bildern gezeigten SoFlow SO Bike-Pedelecs sindmit ihrem minimalistischen Design nicht nur ein Blickfang, sondern sie sorgenmit ihrem leichten Gesamtgewicht von 17kg, innovativen Details wie demwartungsfreien Carbon-Riemen-Antrieb und einer Batteriereichweite von bis zu100km für grenzenlosen Fahrspaß und nachhaltige Mobilität. Sie erhalten dieSoFlow E-Bikes bei unserem Aiways-Vertriebspartner Euronics online, oder beiausgewählten Händlern vor Ort. Die Anhängerkupplung kann bei Fahrzeugen ab demModelljahr 2021 nachgerüstet werden. Da in den Fahrzeugpapieren des Aiways U5SUV keine Anhängelast eingetragen ist, muss der Anbau per Einzelabnahme durcheine Prüforganisation validiert werden, damit im Anschluss die Fahrzeugpapierekorrigiert werden können. Die Kosten dieser Abnahme variieren je nachPrüforganisation und Region und fallen zuzüglich zum Anbaupreis an.Pressekontakt:Aiways Automobile Europe GmbHBernd Abel+49 (0) 89 693135269mailto:bernd.abel@ai-ways.euGeorgia Chapman+49 (0) 89 693135278mailto:georgia.chapman@ai-ways.euWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150402/5266497OTS: Aiways Automobile Europe GmbH