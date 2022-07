Sensation im Abgasskandal Schlussanträge des Generalanwaltes des Europäischen Gerichtshofs lassen den Bundesgerichtshof unverzüglich handeln (FOTO)

Mönchengladbach (ots) - Der Bundesgerichtshof hat für den 21. November 2022 ein

Dieselverfahren gegen die Volkswagen AG wegen Dieselgate 2.0 einberufen. Sollte

bis dahin eine vielerwartete Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen

Union im Dieselabgasskandal vorliegen, sollen die sich aus einer solchen

Entscheidung möglicherweise ergebenden Folgerungen für das deutsche

Haftungsrecht auf höchstrichterlicher Ebene erörtert werden.



Die Auffassung des Generalanwaltes des Europäischen Gerichtshofs EuGH vom 2.

Juni 2022 (Az.: C 100/21) im Dieselabgasskandal könnte große Auswirkungen auf

die weitere Rechtsprechung haben. In seinen Schlussanträgen in dem

Dieselverfahren verdeutlichte der EuGH-Generalanwalt Athanasios Rantos, dass

Verbraucher Anspruch auf Schadensersatz hätten, wenn in ihren Fahrzeugen ein

sogenanntes Thermofenster verbaut sei. Ein Thermofenster stellt aus EuGH-Sicht

eine unzulässige Abschalteinrichtung dar. Das Thermofenster kommt bei der

Abgasrückführung zum Einsatz, wonach die Abgasrückführung bei kühleren

Temperaturen zurückgefahren wird.