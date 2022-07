AEHRA(TM) ERNENNT INTERNATIONALES EXPERTENTEAM FÜR FÜHRUNGSAUFGABEN, UM ULTRA-PREMIUM-ELEKTROMOBILITÄT NEU ZU DEFINIEREN

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Mailand (ots/PRNewswire) -- Die neue Ultra-Premium-Auto- und Elektromobilitätsmarke AEHRA(TM) rekrutiertTop-Talente aus der Automobilbranche und der ganzen Welt- Die Ernennung eines Führungsteams mit umfassender Erfahrung in leitendenPositionen bei internationalen Automobilherstellern und erfolgreichenStart-ups stärkt AEHRAs Mission, das Reiseerlebnis in der Automobilindustrieneu zu definieren- Ex-Lamborghini-Chefdesigner Filippo Perini zum Chief Design Officer von AEHRAernannt- Alessandro Serra wird Designchef von AEHRA, nachdem er seine Rolle alsGruppenmanager bei Genesis Advanced Design Europe aufgegeben hat- Stefano Mazzetti kommt von Ferrari zu AEHRA, um den Bereich Einkauf undBeschaffung zu leiten- Vier Jahrzehnte internationale Startup-Erfahrung, einschließlich der Schaffungvon Werten für mehr als 50 Startups, eingebracht von Andy Abramson in derRolle des Globalen Chief Marketing Officers bei AEHRA- Zwei erste AEHRA-Modelle - ein eleganter SUV und eine ausgefeilte Limousine -sollen noch in diesem Jahr vorgestellt werden, mit ersten Kundenauslieferungenim Jahr 2025MAILAND, 6. Juli 2022 /PRNewswire/ -- AEHRA, eine neue internationaleUltra-Premium-Elektroautomarke, hat die Ernennung von vier Schlüsselpersonen fürihr globales Führungsteam bekanntgegeben. Gemeinsam bringen sie jahrzehntelangeErfahrung auf Führungsebene bei internationalen Automobilherstellern undStart-ups in das aufstrebende Unternehmen ein. Die Neueinstellungen stärkenAEHRAs Fähigkeit, seine Mission zu erfüllen, alle bestehenden Standards für dasKauferlebnis von Anfang bis Ende, den Komfort in der Fahrgastzelle, dasPlatzangebot, den Besitz und das Reiseerlebnis in den Schatten zu stellen.Filippo Perini steigt bei AEHRA als Chief Design Officer ein und bringtumfangreiche Erfahrungen aus internationalen Unternehmen vom KaliberLamborghini, Italdesign und Genesis mit. Während seiner Zeit als Chefdesignerbei Lamborghini leitete Perini die Entwicklung bahnbrechender Straßen- undKonzeptfahrzeuge wie dem Lamborghini Murciélago LP 640, dem Aventador, demHuracán, dem Centenario und dem Urus."Bei AEHRA einzusteigen ist eine spannende Herausforderung, da wir bei derEntwicklung unserer Limousinen- und SUV-Modelle, die 2025 an die Kundenausgeliefert werden sollen, in Sachen Aerodynamik, Design undFahrzeugarchitektur wirklich an die Grenzen gehen. Es ist eine Freude, mit demgesamten Team eine Leidenschaft für Autos, dieses Projekt und die Schaffungnachhaltiger Mobilitätslösungen für die Zukunft zu teilen" , kommentierteFilippo Perini, Chief Design Officer von AEHRA , seine Ernennung.Alessandro Serra hat seine Position als Gruppenmanager bei Genesis Advanced