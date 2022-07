Kevin Liu Kai



Seit Juni ist Kevin Liu Kai neuer Managing Director der Enterprise Business Group von Huawei Technologies Deutschland. Liu Kai verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der IKT-Branche. Nach knapp neun Jahren bei IBM wechselte er 2009 zu Huawei Symantec und verantwortete dort unter anderem als General Manager das UK-Geschäft. Drei Jahre später folgten Stationen als Deputy Director für die UK-Tochtergesellschaft von Huawei sowie als General Manager des Enterprise Business von Huawei in der Schweiz, bevor er Ende 2021 als Senior VP Sales and Channel für Huawei WEU verantwortlich zeichnete. Kevin Liu Kai folgt auf Chris Lu, der den Posten des Managing Director EBG drei Jahre bekleidet hatte. "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung", sagt Liu Kai. "Ich bin mir sicher, dass wir mit dem Team und unseren Partnern das Business auf ein neues Level heben. Und dabei unserer Firmenphilosophie treu bleiben werden - immer den Kunden im Fokus zu behalten."



"Kevin Liu Kai verfügt über sehr viel Erfahrung im Business und kennt den Markt und viele unserer Partner bereits seit Jahren. Wir sind fest davon überzeugt, dass er die sehr erfolgreiche Arbeit der Enterprise Business Group nahtlos fortführen wird", sagt Dennis Zuo, CEO bei Huawei Technologies Deutschland. "Seinem Vorgänger Chris Lu danken wir herzlich für seinen hervorragenden Einsatz in den vergangenen drei Jahren und wünschen ihm denselben Erfolg in seiner neuen Rolle."



Lynn Vollmert



Lynn Vollmert, bereits seit August 2021 Channel Sales Managerin bei Huawei Deutschland EBG, hat im Mai den Posten des Director Channel Sales Germany übernommen. In ihrer neuen Funktion verantwortet die 45-Jährige die gesamte Distribution der Enterprise Business Group in Deutschland. Bereits vor ihrem Engagement bei Huawei konnte sie auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Channel zurückblicken. Nach leitenden Account-Manager-Positionen beim PC-Hersteller Compaq und beim IT-Dienstleister F5 Networks sowie acht Jahren als Partner Account Managerin beim DACH-Ableger des US-Speicherspezialisten NetApp folgten drei Jahre als Channel Managerin DACH beim IT-Hersteller Isilon Systems. Zuletzt war Vollmert sieben Jahre als Senior Account Managerin und Software Sales Specialist bei Dell EMC Germany tätig. "An Huawei haben mich die für mich neue Unternehmenskultur und die neue Arbeitsweise gereizt", sagt Vollmert. "Huawei ist ein unheimlich dynamisches Unternehmen mit täglich neuen, spannenden Herausforderungen."



"Wir sind sehr froh, dass wir mit Lynn Vollmert eine absolute Channel-Expertin für diesen Posten gewinnen konnten", sagt Jörg Karpinski, Sales & Marketing Director bei Huawei Deutschland EBG.



Informationen zu Huawei



Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.



Pressekontakt:



Pressekontakt (Enterprise) Huawei Technologies Deutschland GmbH: Bing Hao

Tel.: +49 (0)17610079267

E-Mail: mailto:Bing.Hao@huawei.com



Pressekontakt (Corporate) Huawei Technologies Deutschland GmbH: Patrick Berger

Tel.: +49 (0) 30 3974 796 101

E-Mail: mailto:Patrick.Berger@huawei.com



