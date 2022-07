Mindset Pharma erhält Genehmigung für die Patentanmeldung seiner neuartigen Kurzzeit-Psychelika zur Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems

Toronto, Ontario— 6. Juli 2022 - Mindset Pharma Inc. (CSE: MSET) (FWB: 9DF) (OTCQB: MSSTF) („Mindset“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie auf die Entwicklung von optimierten und patentfähigen Psychedelika der nächsten Generation zur Behandlung neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert, gab heute bekannt, dass das United States Patent and Trademark Office („USPTO”) eine Genehmigung für die Patentanmeldung Nummer 17/387,864 von Mindset mit dem Titel „3-Pyrrolidine-Indole Derivatives as Serotonergic Psychedelic Agents for the Treatment of CNS Disorders” ausgestellt hat. Diese Anmeldung umfasst Arzneimittelkandidaten, die das Unternehmen als zur Familie 2 gehörig klassifiziert, also neuartige Psilocybin-Analoga, die bei vorklinischen Studien eine Reihe von pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Verbesserungen ergaben.