Globaler Exporteur von Blaubeeren schließt erfolgreiches Pilotprojekt mit der von Save Foods entwickelten Eco-Pflanzenschutzlösung ab

Miami, FL, 6. Juli 2022 - Save Foods, Inc. (NASDAQ: SVFD) (FSE:80W) ("Save Foods" oder das "Unternehmen"), ein auf Öko-Pflanzenschutz spezialisiertes Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das dazu beiträgt, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, gab heute die erfolgreichen Ergebnisse eines Pilotprojekts für einen globalen Exporteur von Blaubeeren mit Sitz in Südafrika bekannt. Der Exporteur testete die Öko-Pflanzenschutzlösung von Save Foods während der Anbausaison 2021-2022 und konnte erfolgreich nachweisen, dass der Schimmelbefall nach sieben Wochen (bei 0 Grad Celsius) vollständig eingedämmt und die Haltbarkeit der Blaubeeren um eine weitere Woche (bei 6-8 Grad Celsius) verlängert wurde. Die Ergebnisse bedeuten eine Steigerung der zu verkaufenden Früchte um 8 % und weniger Abfall bei der Verarbeitung.

"Wir freuen uns, diesem kritischen und expansiven Markt zu helfen, die Haltbarkeitsdauer zu verlängern, den Umsatz effektiv zu steigern und dabei die Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen", kommentierte Dan Sztybel, CEO der israelischen Tochtergesellschaft von Save Foods. "Wir haben beobachtet, dass die Öko-Pflanzenschutzbehandlung von Save Foods die Qualität von Beerensorten in verschiedenen geografischen Regionen und bei verschiedenen Erzeugern konsistent bewahrt. Wir glauben, dass dies eine Bestätigung für die Wirksamkeit unserer Einzellösung ist."

Im Jahr 2020 wurde der weltweite Markt für Beeren und Trauben auf 826 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 2022 bis 2027 mit einer CAGR von 6,8 % wachsen und bis 2026 etwa 1,2 Billionen US-Dollar erreichen.

"In Südafrika besteht ein zunehmendes Interesse an der Technologie von Save Foods, und derzeit laufen mehr als ein Dutzend aktiver Pilotprojekte", erklärte Ziv Ben-Ami, geschäftsführender Gesellschafter von Auryon Holdings und Vertreter von Save Foods in Südafrika. "Dieses erfolgreiche Pilotprojekt mit Blaubeeren und die weitere Integration der Behandlung von Save Foods in die globale Lebensmittelversorgungskette stärken das langfristige Potenzial und eröffnen immer mehr Möglichkeiten und neue Verbindungen."